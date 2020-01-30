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برلمان

استكمال مناقشات التجارب السريرية وإشكاليات الجيزة بالبرلمان..اليوم

الخميس 30/يناير/2020 - 08:52 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
يشهد مجلس النواب، اليوم الخميس، استكمال مناقشات مشروع قانون التجارب السريرية في ضوء اعتراضات رئيس الجمهورية علي عدد من البنود، والتي تمت إحالتها للبرلمان منذ دور الانعقاد الرابع.

يأتي ذلك برئاسة الوكيل السيد الشريف، حيث انتهت المناقشات على مدار الفترة الماضية بالإحالة إلى لجنة صياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لصياغة التعديلات النهائية في ضوء الاعتراضات الرئاسية ومناقشات النواب. 

كما تشهد لجنة الإدارة المحلية  بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمحافظ الجيزة، بشأن إشكاليات المحافظة، والمنتظر أن يحضر بها اللواء أحمد راشد  محافظ الجيزة.

وقرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الأول الثلاثاء، لجلسة 9 فبراير المقبل.

وقد شهدت الجلسة العامة أمس الأول الثلاثاء مواجهة وزير التنمية المحلية، بالعديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة بشأن الإهمال فى المحليات.
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