طلب إحاطة لوزير الاتصالات لتوفير خدمات المحمول بسبب طريق الضبعة والكريمات ومحور 30 يونيو

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها إلي كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، ورئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفي عبدالواحد، بسبب سوء حالة خدمات الاتصالات في عدد من الطرق الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الطريق خارج نطاق تغطية شبكات الهاتف المحمول لمسافات طويلة وهذا ما يخالف الهدف من انشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من أجله.





وأضافت «البطران» في تصريح، أن الهدف من إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو تطوير الخدمات التكنولوجية في كافة أنحاء الجمهورية، لتواكب وسائل التكنولوجيا الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، لافتةً أن هذا الطرق تعتبر نقلة كبيرة ستساهم بشكل غير مسبوق في تنمية من منطقة الساحل الشمالي الغربي وفق الخطة التي وضعتها الدولة.





وتابعت عضو مجلس النواب: الطرق التي تفتقر خدمات الإنترنت والاتصالات مثل "طريق فوكة الضبعة بالقاهرة، وطريق الكريمات الذي يعتبر من أهم الطرق التي تربط بين محافظات الصعيد المختلفة، ومحور 30 يونيو وهو الطريق الموازي لقناة السويس والذي تم تشغيله تجريبيًا بشكل مؤقت، بطول يصل إلى 95 كيلومترا، وعرض يصل إلى 80 مترا".





مؤكدةً أن إنشاء هذه الطرق كلف موازنة الدولة أموالًا طائلة، بالإضافة إلى أن هذه الطرق تعتبر نقلة كبيرة ساهمت بشكل غير مسبوق في تنمية خريطة الطرق المصرية، لذلك من الضروري تغطيتها بخدمات اتصالات ذات جودة وكفاءة، وصيانتها أولًا بأول وذلك حفاظًا على سلامة وأمن المسافر.





وطالبت «البطران» بسرعة مناقشة الطلب داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتوفير عناصر التكنولوجيا وخدمات الاتصالات علي الطرق والمناطق التي تعتبر خارج التغطية.





الجدير بالذكر أنه سبق التقدم بطلب إحاطة بتاريخ 20/9/2019 ولم يتم اتخاذ أي إجراء حتى تاريخه، مما يجعلنا نتسأل هل تلك الامكانيات ليست متوفرة داخل الوزارة؟ وهل هناك خطة زمنية لتغطية هذه الطرق؟، أم أن الوزارة ليست مهتمة بالأمر.