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أخبار البلد

خليك فى المضمون .. خطوات حجز رحلات الحج والعمرة

الخميس 30/يناير/2020 - 08:56 ص
الحج و العمرة
الحج و العمرة
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محمد الاسكندرانى

أداء مشاعر الحج و العمرة أمنيات الآلاف بل ملايين المسلمين فى مصر والعالم ليغتسل كل منا فى ذنوبهم تقربا الى الله .


ولكن دائما السؤال الذى يتردد بداخلنا قبل البدء فى رحلة البحث هو الثقة و المصداقية و الأمانة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة خلال أداء المشاعر المقدسة وأى شركة تلتزم وتحافظ على حقوق عملائها .

ويرصد «صدى البلد» أبرز مايهم المواطن بـ بوابة العمرة فى الآتى :

1-الدخول على لينك بوابة العمرة للتأكد شركة السياحة تنظيم  الرحلات 

2- حصول المعتمر أو الحاج على الباركود الذى يضمن صحة إجراءات السفر

3- عدم التعامل مع السماسرة وضرورة السفر من خلال بوابة العمرة الإلكترونية 

4- التقدم للسفر الى الحج أو العمرة من خلال شركات السياحة

5- اختيار شركة السياحة من قائمة الشركات المسجلة علي بوابة العمرة

6- أنشأت بوابة العمرة لتنظيم السفر وضمان حقوق المواطنين وراحتهم

7- استلام الباركود الخاص بالمعتمر أو الحاج من شركة السياحة قبل ميعاد السفر

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