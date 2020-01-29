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محافظات

استبعاد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون للتقصير في العمل.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لقرية الزنكلون  التابعة لرئاسة مركز الزقازيق للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي القرية والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة. 


تفقد المحافظ  شوارع القرية سيرًا على الأقدام ، وتلاحظ له تدني مستوى النظافة وانتشار القمامة والإشغالات بشوارع القرية ، ليصدر قرارًا باستبعاد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية للإهمال والتقصير في العمل ، فضلًا عن عدم  متابعته لسير وانتظام العمل بالمنشآت الخدمية بنطاق الوحده المحلية وعدم تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق.


كما قرر المحافظ  تشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة المحلية بالزنكلون التابعة لرئاسة مركز الزقازيق من (إيرادات وإشغالات ومتحصلات وإزالة وخدمات للمواطنين) وإعداد تقرير للعرض عليه لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

 

وشهدت جولة محافظ الشرقية بقرية الزنكلون تفقد سير العمل بمكاتب (التموين - الشئون الاجتماعية - الوحدة الصحية - الوحدة المحلية) ، وبالاطلاع على سجل الحضور والإنصراف تبين عدم التزام العاملين بمواعيد الحضور المقررة للعمل ، الأمر الذي يترتب عليه تعطيل الخدمات المقدمة للمواطنين  ، ليقرر المحافظ إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة.

 

أكد محافظ الشرقية علي رئيس مركز الزقازيق بمتابعة أعمال الوحدة المحلية بالزنكلون واختيار عناصر مؤهلة وذات كفاءة عالية لإدارة شئون الوحدة والاهتمام بأعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


كما وجه المحافظ بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من الالتزام بمواعيد العمل المحددة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.


وفي نهاية جولته بشوارع القرية حرص محافظ الشرقية على الاستماع لشكاوى المواطنين موجها الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا، مؤكدًا أن الاهتمام بحل مشاكل المواطنين يأتي على قائمة أجندة العمل اليومي للجهاز التنفيذي.

استبعاد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون للتقصير في العمل.. صور
استبعاد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون للتقصير في العمل.. صور
استبعاد القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية بالزنكلون للتقصير في العمل.. صور
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