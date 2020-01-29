هيثم طلحة يؤكد أهمية فحص المنتجات الصينية الواردة إلى الأسواق المصرية

أكد هيثم طلحة، ‏عضو لجنة العلاقات العامة بمنتدي رجال الأعمال العرب بالصين‏ ، وعضو الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتشار فيروس كورونا بالصين من المتوقع أن يترك تأثيرا واضحا على حركة التجارة بين الصين وغيرها من دول العالم الأخرى ومن بينها مصر.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد "أنه في حال تفاقم الفيروس سيؤثر الأمر على حركة التجارة والاستثمار المشتركة بين مصر والصين.

وأكد على أهمية فحص كافة المنتجات الصينية الواردة إلى الأسواق المحلية، واتخاذ الإجراءات الصارمة لكل القادمين من الصين أو من أي بلد ظهر فيها حالات إصابة بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن التبادل التجارى بين مصر والصين ارتفع إلى 13.87 مليار دولار عام 2018، بزيادة بلغت 29.3% عن نفس الفترة من 2017، مشيرا إلى أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر.

كما أشار إلى أن حجم الواردات الصينية بلغ 8.7 مليار دولار عام 2018 بزيادة بلغت 28%، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية الصين 1.8 مليار دولار.