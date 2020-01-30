برلماني: يجب إعداد فترة طوارئ بوزارة الصحة تحسبا لفيروس كورونا

قال النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هذه الفترة تعد فترة طوارئ بالنسبة إلى وزارة الصحة بكل من فيها من موظفين وأطباء، مشددا على ضرورة تركيزهم لحماية المواطنين من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا الفتاك.





وأكد "الشيخ"، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة الصحة يجب أن تصب تركيزها في المقام الأول على الوقاية من هذا الفيروس بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة لديها.





وأوضح عضو لجنة الشئون الصحة بالبرلمان، أن الوقاية تحسبا لعدم دخول هذا المرض إلى البلاد شيء ضروري لأنه حتى الآن لم يظهر له أي علاج.





وكانت قالت هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه لا وجود لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن؛ موضحة أنه يتم حجز الحالات التي ترتفع درجة حرارتها إلى 38 مع كحة وكل الحالات أمراض عادية.





وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» تقديم «عمرو عبد الحميد»، أن كل القادمين من الخارج من دول الإصابة يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي، منوهة أنه في حال إعلان فيروس كورونا وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية سوف يتم توفير أماكن حجر صحي وأماكن عزل أسرة عناية مركزة مخصوصة.





وأشارت الوزيرة، إلى أنها تتواجد في المواقع بصفة مستمرة لمتابعة حالات الاشتباه التي ترتفع درجات الحرارة لها وتكون مصابة بكحة، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية التي مدتنا والآلات المستخدمة في تحليل الكورونا.





وتابعت الوزيرة، أنه تم منع الإجازات كافة الأطباء في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.