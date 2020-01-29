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محافظات

محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية توزيع عدد 15 تروسيكل مشروع رزق حلال علي الأسر الأولي بالرعاية مقدمة من مؤسسة صناع الحياة مصر بتكلفة 300 ألف جنيه.

فيما حضر التوزيع الدكتورة  هدي بلاط مدير عام إدارة التنمية البشرية بالمحافظة والدكتور خالد منير مدير مكتب مؤسسة صناع الحياة مصر بالدقهلية.

وأشار مختار إلي أن الهدف من مشروع رزق حلال هو تنمية المشروعات الصغيرة وتوفير  فرص عمل لهذه الأسر  وان مشروع رزق حلال منتشر في كافة محافظات مصر بواقع ألف مشروع مقدمة لألف أسرة من الأسر الأولي بالرعاية.

وأضاف بان نصيب الدقهلية من هذه المشروعات 30 مشروعا علي مرحلتين تم تسليم 15 مشروعا كمرحلة أولي والمرحلة الثانية تضم أيضا 15 مشروعا سيتم تسليمهم قريبا.

وتناول مختار مع مسئولى صناع الحياة مناقشة مدى إمكانية مشاركة مؤسساتهم فى مشروعات الارتقاء بالبيئة وتحسين منظومة النظافة من خلال دعمهم للمحافظة فى توفير أدوات وصناديق لجمع القمامة وقد ابدى ممثلو صناع الحياة الاستعداد التام للمشاركة والدعم لمحافظة الدقهلية فى هذا المجال الحيوى والذى يتعلق بحاجة المواطن اليومية. 

محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
محافظ الدقهلية يوزع 15 تروسيكلا ضمن مشروع رزق حلال
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