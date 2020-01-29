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محافظات

محافظ الشرقية يجتمع بعدد من واضعي اليد على أملاك الدولة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:56 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تقديم تسهيلات للمتعدين علي أراضي أملاك الدولة  لتشجيعهم علي تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع ، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض في حالة حق الإنتفاع ، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض في حالة التملك ، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا علي حقوق المواطنين والدولة ، مطالبًا المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15  لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.


جاء ذلك خلال لقائه مع المواطنين المتعدين على أرضي أملاك الدولة بمراكز منيا القمح وبلبيس ومشتول السوق لحثهم على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع وسداد المقدم المستحق عليهم والإستفادة من التسهيلات التي قدمتها المحافظة لطرق سداد الرسوم ، وذلك تنفيذًا لأحكام القانون وحفاظًا على حق الشعب.


حضر الاجتماع اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام  واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمهندس أسعد موسي وكيل وزارة الإسكان لإقناعهم بسرعة الإنتهاء من تقنين أوضاع أراضي الدولة المتعدى عليها بمعرفتهم.


أوضح المحافظ أن اللجنة المشكلة لتقنين أراضي وضع اليد أملاك دولة بالمحافظة  قامت بعملية التقدير طبقًا لمعايير محددة ، مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي ليست موحدة وتختلف باختلاف أهميتها وموقعها الجغرافي وكذلك السعر الدارج المتعارف عليه.


أكد محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وإعلاء للقانون وحفاظًا على حق الشعب.

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