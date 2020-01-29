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محافظات

توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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يوسف رجب

 أجرى اللواء أشرف الداودى- محافظ قنا جولة تفقدية لعدد من مشروعات المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة " النداء " بمدينة قنا، رافقه حسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعى و الدكتور وليد بريقع المدير الإقليمى لمؤسسة النداء بقنا.

 

بدأ الداودى، جولته بتفقد مشروع النموذج المتكامل للزراعة المحمية و الذى يضم صوبة زراعية على مساحة 320 م لزراعة الخضراوات و 3 أحواض لتربية الأسماك بطاقة إنتاجية تصل إلى 700 ك من أسماك الباسا في الدورة الواحدة وحوض لصرف مياه تربية الأسماك و إعادة استخدامها في الزراعة بتكلفة مالية 300 الف جنيه ويوفر 8 فرص عمل.


 واستمع إلى شرح تفصيلى حول المشروع وآلية عمله، مشيرًا إلى أن منتجات هذا المشروع من الخضروات والأسماك يتم طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.


 وتابع الداودى، جولته بتفقد مشروع المجمع الصناعى للمرأة والشباب بمنطقة المعنا والذى يضم ورشتين لإنتاج الكليم والنحاس بتكلفة مالية وصلت إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه ويوفر 65 فرصة عمل للفتيات، كما يضم المجمع مصنع لإنتاج الملابس الجاهزة يضم 180 ماكينة خياطة وتطريز يعمل به 68 فتاه ويجرى تجهيز المرحلة الثانية من المصنع بالمعدات والماكينات اللازمة لتصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 5 آلاف قطعة يوميًا بتكلفة إجمالية للمرحلتين تصل إلى 20 مليون جنيه وسوف يوفر 430 فرصة عمل للفتيات.

 

وأكد محافظ قنا، أن مثل هذه المشروعات تساهم فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديده للشباب والفتيات وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتنمية محافظات الصعيد وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بها، معربًا عن سعادته بجودة المنتجات التى يتم إنتاجها داخل المجمع، و وعد مسئولى المشروع ببحث إمكانية توفير منفذ لبيع منتجاتهم للمواطنين لاسيما وأنها تمتاز بالجودة والعالية والسعر المنخفض لتخفيف الأعباء عن أهالى المحافظة.

من جانبه قال الدكتور وليد بريقع، بأن المشروع يوفر دورات تدريبية للفتيات على أعمال الخياطة والتطريز والنحاس والكليم مجانا، مضيفًا بأنه سيتم تطوير مصنع الملابس وتزويده بماكينات طباعة على الملابس وكذلك عمل لوجو خاص بالمصنع ليكون اكبر مصنع لإنتاج الملابس على مستوى الصعيد، مشيرًا إلى أن مؤسسة النداء بالتعاون مع محافظة قنا نفذت مؤخرا أكثر من 94 مشروعا خدميًا وإنتاجيا داخل أكثر من 70 قرية من قرى المحافظة بتكلفة مالية تتخطى 120 مليون جنيه مؤكدًا أن المشاريع ساهمت فى توفير ما يزيد عن 11 ألف  فرصة عمل للشباب والفتيات.

توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
توفر 11 ألف فرصة عمل..محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات مؤسسة النداء
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