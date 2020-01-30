برلماني يطالب بعقد ندوات توعية للتعرف على فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه

قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن الوقاية من فيروس كورونا أفضل طريقة لتأمين المواطنين تحسبا لعدم وجود علاج عالميا حتى الآن .





وأكد النائب مصطفي أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ضرورة القيام بندوات توعية المواطنين لتعريفهم بهذا المرض وطرق الوقاية منه وأعراضه.





وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن التوعية أفضل طريقة للوقاية من هذا المرض الفتاك تحسب لانتشاره في البلاد.





وكانت قالت هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه لا وجود لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن؛ موضحة أنه يتم حجز الحالات التي ترتفع درجة حرارتها إلى 38 مع كحة وكل الحالات أمراض عادية.





وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» تقديم «عمرو عبد الحميد»، أن كل القادمين من الخارج من دول الإصابة يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي، منوهة أنه في حال إعلان فيروس كورونا وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية سوف يتم توفير أماكن حجر صحي وأماكن عزل أسرة عناية مركزة مخصوصة.





وأشارت الوزيرة، إلى أنها تتواجد في المواقع بصفة مستمرة لمتابعة حالات الاشتباه التي تربتع درجات الحرارة لها وتكون مصابة بكحة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا بين مصر ومنظمة الصحة العالمية التي مدتنا والآلات المستخدمة في تحليل الكورونا.





وتابعت الوزيرة، أنه تم منع الإجازات كافة الأطباء في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.