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رياضة

الترسانة يضم بكالوريوس المصري البورسعيدي لموسم ونصف

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:43 م
الترسانة
الترسانة
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عبد الله هشام
نجح نادي الترسانة في الحصول علي خدمات اللاعب احمد خالد الشهير بـ " بكارلوس " الظهير الايسر لنادي المصري البورسعيدي وذلك لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحضر اللاعب لمقر النادي في ميت عقبة لتوقيع العقود والانضمام للتدريبات سريعا استعدادا لمواجهة فريق المريخ الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني .

ويحتل فريق الترسانة المركز العاشر في جدول ترتيب دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 13 نقطة بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول برصيد 29 نقطة .
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