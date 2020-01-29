الترسانة يضم بكالوريوس المصري البورسعيدي لموسم ونصف

نجح نادي الترسانة في الحصول علي خدمات اللاعب احمد خالد الشهير بـ " بكارلوس " الظهير الايسر لنادي المصري البورسعيدي وذلك لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.





وحضر اللاعب لمقر النادي في ميت عقبة لتوقيع العقود والانضمام للتدريبات سريعا استعدادا لمواجهة فريق المريخ الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة دوري القسم الثاني .



