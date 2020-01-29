AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة وفد مصري.. انطلاق منتدى باكستان أفريقيا في نيروبي غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:55 م
السفير مشتاق على
السفير مشتاق على شاه سفير باكستان لدى القاهرة
Advertisements
محمد وديع
تنظم وزارة التجارة الباكستانية غدا "الخميس" وعلى مدار يومين، مؤتمرا لتطوير التجارة بين باكستان وأفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي، من أجل تعزيز التجارة بين باكستان والدول الأفريقية، وزيادة الوصول إلى الاقتصادات الأفريقية الكبرى. 

وقال بيان لسفارة باكستان بالقاهرة إن المؤتمر هو الأول من نوعه، حيث يشارك فيه أكثر من 200 ممثل (مسؤولون ورجال أعمال) من عشرين دولة أفريقية.

وتشمل قائمة الدول المشاركة باكستان ومصر وكينيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسنغال ونيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي والسودان وموريشيوس ورواندا وأوغندا وبوروندي.

ويترأس مستشار رئيس الوزراء الباكستانى للتجارة ووزير الخارجية الوفد الباكستاني بالمؤتمر.  

كما يشارك في المؤتمر السفير الباكستاني في مصر السفير مشتاق علي شاه ووفد مصرى مكون من 16 عضوًا من الشركات المصرية الرائدة فى مجالات التصدير المختلفة، ويناقش المؤتمر سبل ووسائل تعزيز التجارة وتطوير القنوات المصرفية والنقل وتحسين المشاركة والاتصال وإزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرمان من الصحة والخارجية.. الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 27 دولة.. تفاصيل

السفير الباكستاني في القاهرة: الشباب يحددون مستقبل التنمية الاقتصادية بالدول.. فيديو

تحليل| تطور اتجاه مصر للقارة السمراء بين تحديات الاستمرار والسعي لإلغاء العقبات

نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس الجمعية الوطنية الكينية

ترشيحاتنا

مالك وادي دجلة يفتح النار على التحكيم بسب الأهلي والزمالك

رخيصة الثمن.. فاكهة مصرية تحميك من الإصابة بأمراض القلب

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

محمد صلاح يضم سيارة جديدة لأسطول سياراته الفاخرة.. شاهد

شاهد سعر ومواصفات سيارة محمد صلاح الجديدة.. صور

اغتصاب وفقر واضطهاد.. رحلة كفاح أوبرا وينفري أغنى وأشهر نساء العالم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها

في 10 خطوات.. طريقة العناية بالبشرة الدهنية

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية