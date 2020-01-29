بمشاركة وفد مصري.. انطلاق منتدى باكستان أفريقيا في نيروبي غدا

تنظم وزارة التجارة الباكستانية غدا "الخميس" وعلى مدار يومين، مؤتمرا لتطوير التجارة بين باكستان وأفريقيا في العاصمة الكينية نيروبي ، من أجل تعزيز التجارة بين باكستان والدول الأفريقية، وزيادة الوصول إلى الاقتصادات الأفريقية الكبرى.





وقال بيان لسفارة باكستان بالقاهرة إن المؤتمر هو الأول من نوعه، حيث يشارك فيه أكثر من 200 ممثل (مسؤولون ورجال أعمال) من عشرين دولة أفريقية.





وتشمل قائمة الدول المشاركة باكستان ومصر وكينيا والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسنغال ونيجيريا وإثيوبيا وتنزانيا والنيجر وجنوب إفريقيا وزيمبابوي والسودان وموريشيوس ورواندا وأوغندا وبوروندي.





ويترأس مستشار رئيس الوزراء الباكستانى للتجارة ووزير الخارجية الوفد الباكستاني بالمؤتمر.



