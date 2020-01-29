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توك شو

تصرف غريب من أحد المطاعم الصينية يثير دهشة المارة.. شاهد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:38 م
مطعم صينى
مطعم صينى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز" مقطع فيديو عن قيام موظفي أحد المطاعم الصينية ببعض التمارين الرياضية فى صالة الاستقبال، وهو ما أثار دهشة واستفزاز المارة، خاصة فى ظل تفشى فيروس "كورونا".

كان فندق ماركو بولو، وهو أحد الفنادق الفاخرة (5 نجوم) في مدينة ووهان الصينية -بؤرة فيروس كورونا الجديد- من المؤسسات النادرة التي لم تتوقف عن العمل بشكل كلي بسبب حالة الطوارئ في المدنية التي تسكنها نحو 11 مليون نسمة، ومع أن 80 بالمائة من الغرف كانت دائمًا محجوزة إلا أنه لم يتبق إلا 20 حجزًا اليوم.

ولأن الأعمال تراجعت بشكل دراماتيكي في الفترة الأخيرة، وجد عمال الفندق والمطعم فيه الفرصة سانحة لممارسة بعض التمارين الرياضية اليومية، التي من شأنها أن تعزز مناعتهم الصحية والعقلية.

وأجبر التهديد الذي يفرضه فيروس كورونا الجديد؛ الفندق الذي يحتوي على 356 غرفة، على إجراء تغييرات جذرية في طرق الاستقبال في حال أراد أحد الزبائن الدخول إليه.

وكان الجميع، من عاملين في الفندق وزائرين، مجبرين على ارتداء الأقنعة (الكمامات) ما إن يدخلوا حرم الفندق، كما أن المسئولين عن أمن المؤسسة يقومون باتخاذ حرارة الداخلين والخارجين من الفندق عند كل خروج ودخول.

أما الزبائن الذين يرغبون في حجز غرفة لهم، فعليهم أن يجيبوا عن قائمة من الأسئلة قبل الموافقة على الحجز في الأسئلة، منها استفسار عن المكان الذي منه أتوا، وعن الناس الذين التقوا بهم.
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