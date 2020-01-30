إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone

يعانى بعض مستخدمي هاتف آيفون الأشهر فى العالم من طبيعة عرض التطبيقات التي يكون يعرضها يمينًا ويسارًا، لتبدو بشكل مزدحم للغاية يجعل عملية البحث عن التطبيق الذى تريده فى غاية الصعوبة.





وهنا يظهر دور المجلد أو الـ folder الذى يمكنك من جمع تطبيقاتك فى مكان واحد، وتسمية كل مجلد بمفرده حسب نوعية التطبيقات التى يحتوى عليها.





وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك بكل بساطة إنشاء مجلد عن طريق وضع تطبيقين على بعض ومن ثم تكون أنشاته، أما إذا كنت ترغب فى إعادة تسميته اضغط على كلمة folder المتواجدة فى الأعلى، وفى حالة رغبتك فى حذف الـ folder فقط عليك سجب كل التطبيقات منه وبالتالى سيتم حذفه.





كما أنه يمكنك عمل ضبط المصنع factory reset عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم إختيار General، و بعد الوصول إلى قائمة General ستجد خيار Reset.





والذى سيجعلك تذهب إلى قائمة إعادة الضبط reset menu، ولكن انتبه لأنك ستجد خيارين قد يكلفك أحدهما حذف كل ملفاتك وهو Erase All Content and Settings، وهو يفضل عندما تقرر التخلى على الهاتف ومسح كل محتواه.



