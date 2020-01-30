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تكنولوجيا

إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone

الخميس 30/يناير/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يعانى بعض مستخدمي هاتف آيفون الأشهر فى العالم من طبيعة عرض التطبيقات التي يكون يعرضها يمينًا ويسارًا، لتبدو بشكل مزدحم للغاية يجعل عملية البحث عن التطبيق الذى تريده فى غاية الصعوبة.

وهنا يظهر دور المجلد أو الـ folder الذى يمكنك من جمع تطبيقاتك فى مكان واحد، وتسمية كل مجلد بمفرده حسب نوعية التطبيقات التى يحتوى عليها.

وبحسب فون آرينا التقنى، يمكنك بكل بساطة إنشاء مجلد عن طريق وضع تطبيقين على بعض ومن ثم تكون أنشاته، أما إذا كنت ترغب فى إعادة تسميته اضغط على كلمة folder المتواجدة فى الأعلى، وفى حالة رغبتك فى حذف الـ folder فقط عليك سجب كل التطبيقات منه وبالتالى سيتم حذفه.

كما أنه يمكنك عمل ضبط المصنع factory reset عن طريق الذهاب إلى الإعدادات، ثم إختيار General، و بعد الوصول إلى قائمة General ستجد خيار Reset.

والذى سيجعلك تذهب إلى قائمة إعادة الضبط reset menu، ولكن انتبه لأنك ستجد خيارين قد يكلفك أحدهما حذف كل ملفاتك وهو Erase All Content and Settings، وهو يفضل عندما تقرر التخلى على الهاتف ومسح كل محتواه.

أما الخيار الفضل لك هو Reset All Settings، الذى يقوم بعما إعادة ضبط فقط لإعدادات هاتفك دون أى ضرر قد يلحق لبياناتك المسجلة على الهاتف، وبعدها سيطلب منك الهاتف إدخال الرمز السري، ثم سيقوم بعمل إعادة تشغيل نفسه، ويظهر من جديد بدون أى أعطال وسيطلب منك إدخال إعداداتك من جديد.
إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone
إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone
إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone
إزاي تعمل أو تمسح أو تعيد تسمية folder على iPhone
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