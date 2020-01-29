استجابة لمطالب الأهالي.. توصيل شبكة مياه قرية جلالة بالضبعة

أنهى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، معاناة أهالى قرية جلاله بمركز الضبعة والذين يعانون من عدم توصيل مياه الشرب لهم.





كان أهالي قرية جلالة بمركز الضبعة قد تقدموا بطلب لمحافظ مطروح لمعاناتهم من نقص مياه الشرب خاصة في موسم الصيف.





وبعد العرض على المحافظ، وافق على طلب أهالى قرية جلاله بمركز الضبعة بتوصيل شبكة مياه بالقرية بخط مياه ال700 للتيسير على المواطنين ووصول مياه الشرب إليهم .





وأكد اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة، انه تم توصيل خط المياه ال700 مم على الطريق الدولى الى قرية جلاله كأكبر قرى مدينة الضبعة، وذلك بالجهود الذاتية وبالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح .





وأضاف أنه تم تنفيذ توصيل الخط بسعة 6 بوصة لمسافة 1,5 كم لخدمة أهالى القرية وتوابعها وعددهم 6642 نسمة.





بينما تقدم أهالى قرية جلالة بالضبعة بالشكر لمحافظ مطروح على موافقته على توصيل خط المياه والتيسير عليهم وإنهاء معاناتهم.