AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استجابة لمطالب الأهالي.. توصيل شبكة مياه قرية جلالة بالضبعة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:12 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
أنهى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، معاناة أهالى قرية جلاله  بمركز الضبعة والذين يعانون من عدم توصيل مياه الشرب لهم.

كان أهالي قرية جلالة بمركز الضبعة قد تقدموا  بطلب لمحافظ مطروح  لمعاناتهم من نقص مياه الشرب  خاصة في موسم الصيف.

وبعد العرض على المحافظ، وافق على طلب أهالى قرية جلاله  بمركز الضبعة بتوصيل  شبكة مياه بالقرية بخط  مياه ال700  للتيسير على المواطنين  ووصول مياه الشرب إليهم .

وأكد اللواء هانى يوسف رئيس مدينة الضبعة، انه تم توصيل خط المياه ال700 مم  على الطريق الدولى الى قرية جلاله كأكبر قرى مدينة الضبعة، وذلك  بالجهود الذاتية وبالتعاون  مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح .

 وأضاف أنه تم تنفيذ توصيل الخط بسعة  6 بوصة  لمسافة 1,5 كم لخدمة أهالى القرية وتوابعها وعددهم 6642 نسمة.

 بينما تقدم أهالى قرية جلالة بالضبعة بالشكر لمحافظ مطروح على موافقته على توصيل خط المياه والتيسير عليهم وإنهاء معاناتهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حصاد 2019| استكمال مشروعات قومية تحول مطروح لـ قاطرة التنمية

حياة كريمة.. توصيل الصرف الصحي لقريتي زاوية العوامة وسيدي شبيب في مطروح

مجالس مدن مطروح تكثف جهودها لرفع تراكمات مياه الأمطار بالطريق الدولى وداخل المدن

بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.. شعيب ورسلان يفتتحان محطة تحلية مياه البحر بالسلوم

بعد محاصرة مياه الأمطار لمنازلهم.. أهالي الضبعة يستغيثون بـ محافظ مطروح

ترشيحاتنا

فيروس كورونا.. الإمارات تعلن حصيلة جديدة للمصابين على أراضيها

حافلة مدرسية على متنها 25 طفلا تصطدم بصالون حلاقة.. شاهد ما حدث

انتقاما من الأب.. بقال يقتل فتاة ويضعها فى جوال ويلقيها بمقابر الدقهلية

خدعة مصرية.. تريزيجيه يكشف سر هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي

بعد إصابة واحدة بـ كورونا.. شطة يكشف مصير إقامة السوبر في الإمارات

حكم تناول المخدرات والخمر بكميات قليلة.. الأزهر و46 دولة يحسمون الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. زوجة أحمد الشامي نجم فريق واما تخطف الأنظار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها