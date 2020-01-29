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تعليم

تعليم الوادي الجديد ينظم تدريبات لمعلمي الصفوف الأولى

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:08 م
مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
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قســــم التعليم
واصل قطاع التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، تدريباته المكثفة لمعلمي الصفوف الأولى وفقا للمنظومة التعليمية الجديدة.

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صلاح مرغنى، اليوم الأربعاء ٢٩ من يناير، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التدريب والإطمئنان على سير العمل داخل قاعات التدريب.

وتضمنت الجولة زيارة قاعة التدريب بمدرسة أبو بكر الصديق الإبتدائية بالخارجة وزيارة لقاعة مدرسة ٦ أكتوبر الإبتدائية، حيث يجرى التدريب على منهج متعدد التخصصات لمعلمى اللغة العربية و الرياضيات .

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة ان هذا التدريب ياتى فى إطار تكثيف التدريبات الخاصة بمعلمى الصفوف الأولى و رفع قدراتهم المهنية والارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وانطلاقا من دعم وتطوير التعليم بالإضافة تحسين أداء المعلمين لصقل مهاراتهم واطلاعهم على استراتيجيات المنهج الجديد وتطبيق أهدافه.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه اصدر توجيهاته بطبع دليل المعلم وتوزيعها على المدارس.
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