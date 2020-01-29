محمد رمضان يكشف عن الصفة التي تجمعه بابنته

وعلق محمد رمضان علي الصورة :" كنز بنتي طالعة زي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم".

حقق كليب الفنان محمد رمضان رايحين نسهر نسب مشاهدة وصلت لـ ٢٧ مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بموقع يوتيوب.





وتعاون محمد رمضان في الكليب مع المخرج محمد سامي بعد تعاونهما في مسلسل الاسطورة .





وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث "تريند" على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب.



