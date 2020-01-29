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فن

محمد رمضان يكشف عن الصفة التي تجمعه بابنته

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:42 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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شيرى نبيل
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صورة لابنته كنز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام ".

وعلق محمد رمضان علي الصورة :" كنز بنتي طالعة زي ماحدش يكلمها وهي لسه صاحية من النوم".


حقق كليب الفنان محمد رمضان رايحين نسهر نسب مشاهدة وصلت لـ ٢٧ مليون مشاهدة بعد مرور شهر على طرحها بموقع يوتيوب.

وتعاون محمد رمضان في الكليب مع المخرج محمد سامي بعد تعاونهما في مسلسل الاسطورة .

وتصدَّر محمد رمضان ترتيب البحث "تريند" على يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» بعد ساعات من طرح الكليب. 

وفي سياق آخر، استأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

محمد رمضان يكشف عن الصفة التي تجمعه بابنته
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