باستضافة من مصر للطيران.. اتحادا النقل الجوي العربي والأفريقي يناقشان: إجراءات مواجهة فيروس كورونا داخل المطارات وعلى الرحلات.. وخطة خفض الانبعاثات حتى 2050.. ودعم التدريب المشترك للشركات والأفراد

مصر للطيران تستضيف اجتماع الأكو والافرا:



تناقش كيفية دعم أطر التعاون في مجال الأمن والسلامة بالقارة السمراء

تقديم الإرشادات لشركات الطيران الأفريقية للحفاظ على أمن وسلامة الرحلات الجوية والنهوض بها

يجب اتخاذ إجراءات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره فى المطارات والرحلات

مستعدون للتعاون عبر مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد العربى للنقل الجوى لخدمة شركات الطيران والأفراد





استضافت الشركة القابضة لمصر للطيران، فعاليات الاجتماع المشترك بين كل من الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، واتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) بمقر الشركة بمطار القاهرة.

وفي بداية اللقاء، رحب الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالحضور، وأوضح مدى اهتمام مصر للطيران باستضافة الاجتماع المشترك بين كلا الاتحادين بما يهدف إلى مصالح شركات الطيران فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عبر كل من عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الاتحاد العربى للنقل الجوى (الأكو)، وعبد الرحمن (بيرتة)، أمين عام اتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا)، عن سعادتهما باستضافة مصر للطيران لفعاليات الاجتماع.

وأكد كلا الطرفين ضرورة التعاون فى ضوء النمو المتزايد لصناعة النقل الجوى، وقد تناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بشئون الصناعة، وكان أبرزها كيفية دعم أطر التعاون فى مجال أمن وسلامة النقل الجوى خاصة فى قارة أفريقيا، حيث أوضح عبد الوهاب تفاحة، أمين عام الأكو، بالجهود المبذولة إقليميًا تفاديًا لأى صعوبات تتعلق بسلامة وأمن الرحلات الجوية، وأفضل الممارسات الإقليمية التى تجمع العديد من شركات الطيران الأعضاء بالاتحاد العربى للنقل الجوى، طبقا للمعايير الدولية للأمن والسلامة.

كما أوضح عبد الرحمن (بيرتة)، أمين عام الأفرا، عن رغبته فى تقديم الإرشادات لشركات الطيران الأفريقية للحفاظ على أمن وسلامة الرحلات الجوية والنهوض بها، خاصة شركات الطيران التى تم تطبيق الحظر عليها من قبل الاتحاد الأوروبى، والإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره فى المطارات والرحلات.

كما تمت مناقشة كيفية خفض نفقات شركات الطيران خاصة مع إرتفاع معدلات الضرائب فى بعض الدول الأفريقية، والتأكيد على الأفرا بضرورة مخاطبة الحكومات الأفريقية بعدم فرض مزيد من الضرائب على الرحلات الجوية مما يشكل عبئا على اقتصاديات شركات الطيران.

وفى مجال التدريب، أبدى كلا الطرفين استعدادهما للتعاون عبر مركز التدريب الإقليمى التابع للاتحاد العربى للنقل الجوى بمقره فى القاهرة والذى يقدم خدماته لشركات الطيران والأفراد، بالإضافة إلى عرض الأكو خلال الاجتماع بتقديم نفس الخدمات لشركات الطيران الأفريقية.

كما تم مناقشة المستجدات المتعلقة بالشئون البيئية وخطة الإيكاو لخفض الانبعاثات، والأهداف الموضوعة للحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون حتى عام 2050، وضرورة التزام شركات الطيران الأفريقية (حتى المعفاة) بتقديم خطة عن مستوى الانبعاثات الخاصة بهم (رصد، تقرير، تدقيق).

وفى نهاية الاجتماع، وجه الحضور الشكر للطيار أحمد عادل على حسن الضيافة وأعربوا عن تقديرهم لمكانة مصر للطيران الدولية والإقليمية، مع اقتراح عقد مزيد من الاجتماعات المشتركة بين كل من الاتحادين بمشاركة مصر للطيران، وذلك لتوحيد الآراء تجاه جميع موضوعات صناعة النقل الجوى.