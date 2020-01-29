طوارئ بصحة الوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد اليوم الأربعاء، عن تنفيذ خطة طوارئ عاجلة تشمل تجهيز غرف ومراكز مكافحة عدوى لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتور أحمد محروس، أن المديرية نفذت خطة لمواجهة الفيروس من خلال 3 محاور الأول تضمن تنظيم ورش عمل مكثفة لتوعية العاملين بالقطاع الصحى بالمرض وطرق مكافحته والأعراض وطرق الإصابة والعدوي، بينما المحور الثانى تضمن تجهيز مراكز مكافحة عدوى فى كافة المنشآت الطبية التى تتعامل مع المواطنين لتعقيم جميع الأجهزة والعاملين والمترددين عليها، واتخاذ جميع الإجراءات الى تساعد فى انتقال الفيروس فى حال ظهوره.

وأوضح أن المحور الثالث تضمن تجهيز غرف عزل مجهزة بشكل طبى ومعقم كامل لعزل وحجز أى حالات مرضية قد تظهر مصابة بالفيروس بما يضمن عدم خروجه خارج هذه الغرفة وعد انتقاله للفريق والطاقم الطبى المعالج، فى ظل عدم وجود أى حالات مصابة بالفيروس على أرض المحافظة وباقى الجمهورية حتى الآن.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمس الثلاثاء، تأهب الوزارة واستعدادها للتصدى لفيروس كورونا المستجد ncov- 2019 ومنع دخوله البلاد، بنقاط الحجر الصحى بالموانئ والمطارات، من خلال ضخ وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ ضمن خطة التأمين الطبى الاحترازية لمنع تسلل الفيروس للبلاد، مؤكدة أنّه لم يتم رصد أى حالات مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد فى مصر.

يذكر أنّ وزارة الصحة والسكان وضعت خطة تأمين طبى احترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد ومنع دخوله إلى البلاد، بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به فى الصين وبعض الدول الأخرى.