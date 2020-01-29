طلاء 1308 مبان بالقاهرة.. والمحافظة: قطع المرافق عن غير ملتزمين

استعرضت محافظة القاهرة تقريرًا عن موقف تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني. وأكدت المحافظة في بيان لها ، أنه تم طلاء 1308 مبان، لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة.





وشددت على متابعة استكمال طلاء واجهات المباني، وعدم ادخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجى لحين تشطيب الواجهات، وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام باللون الموحد للمباني بالمدينة أو الحي.





جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية، أعلنت تم تكليف المحافظات بحصر المباني غير منتهية التشطيب وحث السكان على تشطيب العمارات ومنحهم مهلة محددة للتنفيذ وفي حالة عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا لحين الالتزام بتطبيق القرار.





وأضاف اللواء شعراوي، وزير التنمية المحلية أن لمحافظات تقوم بتحديد اللون المناسب لطبيعتها حفاظًا على المظهر الحضاري بالتنسيق مع الجامعات والحفاظ على الصورة البصرية والجمالية للمحافظة.





جدير بالذكر انه تم طلاء 34 ألف مبنى بالمحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري.