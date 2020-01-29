تناقض فى الحكم القطري.. سياسي: تراجع حرية التعبير القطرية.. فيديو

قال أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، ان قطر اصبحت في مرمى انتقاد الآخرين، نتيجة لتحديد حرية مواطنيها، موضحا ان مفهوم الحرية يختلف فى قطر عن باقي الدول العربية، وهذا يرجع لاختلاف الثقافة القطرية والخليجية بشكل عام.





وأوضح أشرف سنجر، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، ان الحكومة القطرية ترى ان توفر حياة كريمة لمواطنيها كفيل بأن يبقيهم صامتين، إلا ان الشعب أدرك ان اقتصاد قطر ينخفض نتيجة إلى استثماراتها الغير مربحة خلال الفترات السابقة.





وأشار أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، إلى ان نتفاقات الدولة القطرية تجاوز المدى المحدد لها، مشيرا إلى ان قطر فقدت أموال كثيرة خلال استثماراتها السابقة.





وأكد أشرف سنجر، على ان قطر مولت الكثير من الجماعات والمعارضين خلال الفترة السابقة، والذي بدوره أدى إلى تراجع موقفها الاقتصادي مقارنة بباقي دول الخليج.



