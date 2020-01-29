AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تناقض فى الحكم القطري.. سياسي: تراجع حرية التعبير القطرية.. فيديو

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:45 م
تراجع حرية التعبير
تراجع حرية التعبير القطريه
Advertisements
اسراء صبري
قال أشرف سنجر، أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، ان قطر اصبحت في مرمى انتقاد الآخرين، نتيجة لتحديد حرية مواطنيها، موضحا ان مفهوم الحرية يختلف فى قطر عن باقي الدول العربية، وهذا يرجع لاختلاف الثقافة القطرية والخليجية بشكل عام. 

وأوضح أشرف سنجر، أثناء مداخلته الهاتفية على قناة اكسترا نيوز، ان الحكومة القطرية ترى ان توفر حياة كريمة لمواطنيها كفيل بأن يبقيهم صامتين، إلا ان الشعب أدرك ان اقتصاد قطر ينخفض نتيجة إلى استثماراتها الغير مربحة خلال الفترات السابقة.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية والسياسية، إلى ان نتفاقات الدولة القطرية تجاوز المدى المحدد لها، مشيرا إلى ان قطر فقدت أموال كثيرة خلال استثماراتها السابقة.

وأكد أشرف سنجر، على ان قطر مولت الكثير من الجماعات والمعارضين خلال الفترة السابقة، والذي بدوره أدى إلى تراجع موقفها الاقتصادي مقارنة بباقي دول الخليج.  

وأفاد اشرف ستجر، ان على قطر إعادة صياغة سياساتها الخارجية، لكى تتكامل مع موقعها فى الوطن العربي، مشيرا إلى وجود تناقض فى الحكم القطري، لافتا إلى ان هذا يظهر بوضوح فى تعامل قطر مع حرية التعبير وحقوق الإنسان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنجر: الرئيس السيسي يمتلك الرؤية من فكرة إلى تنفيذ في تنمية المشروعات..فيديو

أين حرية الرأي .. عاصفة غضب ضد أمير قطر بعد منع خليفة الرميحي من الظهور الإعلامي

تصدع خطير في التحالف القطري التركي.. بوادر استسلام من الدوحة للعودة إلى الصف الخليجي.. عزلة السلطان الموهوم أردوغان تتفاقم.. ومصير الإخوان على المحك

تناقض مثير في التصريحات.. قطر تتبرأ من الإخوان وتتمسك بـ تركيا

مؤسس المخابرات القطرية يطالب بالحجر على تميم .. تفاصيل

إقالة أم استقالة.. القصة الكاملة لإطاحة تميم بن حمد برئيس الوزراء القطري

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب منطقة بحر الصين الشرقي

لو ضغطك واطي تشرب إيه.. اعرف معانا

محمد صلاح: تجمعني برئيس نادي الزمالك علاقات طيبة

انقذوا طارق العنزي.. لماذا انتفض تويتر السعودية من أجل طفل ؟

الكاف: نقل مباراة الأهلي والهلال خارج السودان بشرط

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ايس كاب.. نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنثوية

حافلة مدرسية على متنها 25 طفلا تصطدم بصالون حلاقة.. شاهد ما حدث

فورد موستنج ماخ 1 عالية الأداء تظهر أثناء اختبارها.. صور