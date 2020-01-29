سلة تونس بنين تفوز ببرونزية البطولة الافريقية للأولمبياد الخاص

حقق المنتخب التونسي لكرة السلة "بنين" المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات كرة السلة بالبطولة الأفريقية للأولمبياد الخاص ، بعد تغلبه على نظيره منتخب بوروندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 15 - 11 في المواجهة الثالثة لليوم الرابع والأخير من المسابقة.





وينافس في كرة السلة خمس منتخبات وهم مصر والمغرب والجزائر وتونس بوروندي.





وتقام المواجهة على 4 أشواط بواقع 8 دقائق لكل شوط ويلعب كل فريق بخمس لاعبين .





وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي :

الشوط الأول : 5-1 لتونس

الشوط الثاني : 8-3 لتونس

الشوط الثالث : 11-5 لتونس

الشوط الرابع : 15-11 لمنتخب تونس .

ومثل منتخب تونس من اللاعبين : جهاد عرفاوي وشادي ميزني ومحمد أمين الخريسي ومحمد أمين السنوسي ومحمد يوسف العياري ورائد حمزاوي ومحمد أديب ، ومثل منتخب بوروندي : نديشيمي أوديت والفيس نيباريتا وويلي اكيمانا وسيدريك مونازيرو وليونيداس نيشيمينيمارا وجين ماتوي.





وانطلقت السبت منافسات الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تستضيفها مصر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 42 دولة إفريقية .





وتشهد الألعاب خوض أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوى وكشفت اللجنة المنظمة عن مواعيد المنافسات بالرياضات المختلفة .







