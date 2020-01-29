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برلمان

برلماني يطالب بتوفير محاجر صحية مجهزة لأي حالات تصاب بفيروس كورونا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:44 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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القسم السياسى

قال النائب حسني حافظ، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن وزارة الصحة عليها أن تضيف أطباء وقاية متميزين في جميع المداخل من مواني و مطارات للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا.


وأكد النائب حسني حافظ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،علي ضرورة تجهيز المحاجر الصحية تحسبا للحظة ظهور اي حالة مصابة قادمة من الخارج حتي لا يتفشي المرض في البلاد مما يصعب السيطرة علي الموقف في تلك الحالة.


وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إلى أنه ليس من الضروري تجهيز جميع المستشفيات لإستقبال أى حالات إصابة محتملة بفيروس كوروان لأن هذة الفكرة سيكون لها نتائج سلبية ، حيث أنها ستسبب فى حدوث قلق لدى الشعب و في نفس الوقت لا يوجد لها أي جدوى ، لأن الفكرة كلها تصب في كيفية منع دخول هذا الفيروس إلي البلاد.


وكانت قد قالت هالة زايد وزير الصحة والسكان، أنه لا وجود لفيروس كورونا فى مصر حتى الآن؛ موضحة أنه يتم حجز الحالات التي ترتفع درجة حرارتها إلى 38 مع كحة وكل الحالات أمراض عادية.


وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن» تقديم «عمرو عبد الحميد»، أن كل القادمين من الخارج من دول الإصابة يتم الكشف عليهم في الحجر الصحي، منوهة أنه في حال إعلان فيروس كورونا وباء عالمي من قبل منظمة الصحة العالمية سوف يتم توفير أماكن حجر صحي وأماكن عزل أسرة عناية مركزة مخصوصة.


وأشارت الوزيرة، أنها تتواجد في المواقع بصفة مستمرة لمتابعة حالات الاشتباه التي تربتع درجات الحرارة لها وتكون مصابة بكحة، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية التي مدتنا والآلات المستخدمة في تحليل الكورونا.


وتابعت الوزيرة، أنه تم منع الإجازات كافة الأطباء في الوقت الحالي لمواجهة فيروس كورونا.

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