الأنبا زوسيما يدشن أيقونة الأنبا أنطونيوس بدير الميمون

صليّ نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما أسقف أطفيح والصف وتوابعها؛ القُداس الإلهي بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بدير الميمون.





شارك في الصلاة مجمع الأباء كهنة الإيبارشية، وذلك خلال اللقاء الشهري لنيافة الأنبا زوسيما مع الأباء الكهنة، وخلال صلوات القُداس الإلهى قام بتدشين أيقونة للقديس العظيم الأنبا أنطونيوس شفيع الكنيسة.





وعقب القُداس الإلهى إجتمع نيافته مع مجمع الأباء الكهنة، حيث القى عليهم كلمة روحية، وأجاب على عدد من الأسئلة.





يشار إلى أن دير الميمون تابع لإيبارشية أطفيح، وسُميت بهذا الإسم لأن بها دير الأنبا أنطونيوس الأثرى، حيث سكن أنبا أنطونيوس أولًا في بداية حياته الرهبانية، قبل أن يدخل البرية الجوانية، في الدير المعروف حاليًا باسم دير الأنبا انطونيوس بالبحر الأحمر.





ودير الميمون معروف في التاريخ، بدير الجميزة، أو دير بسبير، أو الدير الخارجي، ويُدعىَ أيضًا الدير التحتاني.





وتقيم الكنيسة هذه الأيام نهضة روحية بمناسبة عيد نياحة ابينا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس، تنتهي بقداس العيد صباح الجمعة القادمة.



