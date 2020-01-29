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محافظات

محافظ المنيا يوقع 126 عقدًا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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أيمن رياض

وقع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، 126 عقدًا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، منها 63 عقدا لأراضي مباني، و63 لأراضي زراعية، بإجمالي مساحه 1613 فدانا للزراعة, و13197 متر مربع للمباني، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات النهائية من كافة الجهات المعنية، وسداد مقدم التعاقد.

 

جاء ذلك بحضور المهندس عاطف طه مدير إدارة الأملاك، حيث أعلن المحافظ ان إجمالي العقود التي وقعتها المحافظة لتقنين أوضاع أراض أملاك الدولة ، بلغ حتى الآن 916 عقدًا، منها 531 عقد زراعة بمساحة 16837.2 فدان ، و351 عقد مباني على مساحة 85819.8 م2 ، بالإضافة إلى 13 عقد زراعة و21 عقد مباني ، سددوا نسبة مقدم التعاقد 25% وجارى تحرير العقود لهم.

 

أكد المحافظ أن توقيع العقود يأتي بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ، ضمن المساحات التي صدر لها قرار جمهوري رقم 529 لسنة 2017 بنقل الولاية إلى محافظة المنيا، وذلك عقب موافقة القوات المسلحة رقم 961 لسنة 2018 باستغلال تلك المساحات حسب الشروط المرفقة بالقرار.

 

وعقب تسليم العقود، استمع القاضي لمطالب وآراء المواطنين من الأهالي والمزارعين، ممن تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، موجهًا إدارة الأملاك بتسجيل كافة المقترحات والآراء وإعداد تقرير مفصل بما يمكن اتخاذه من آليات وإجراءات حيال تنفيذ الملائم منها في الإطار القانوني.

محافظ المنيا يوقع 126 عقدًا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
محافظ المنيا يوقع 126 عقدًا جديدا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة
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