ختام منافسات البوتشي زوجي أولاد في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

اختتمت اليوم منافسات كرة البوتشي بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التي تقام في مصر في الفترة من ٢٣ وحتى ٣٠ يناير.





وأقيمت اليوم منافسات الزوجي وأسفرت نتائج الأولاد بها عن النتائج التالية :





التقسيم الأول :

ثنائي سيشل فيصل اثناسيوس وليوناردو نويت بالميدالية الذهبية

ثنائي الجزائر حسيني بازيد وسيف الدين حمدي بالميدالية الفضية

ثنائي السودان أحمد الضو وأحمد عثمان بالميدالية البرونزية

ثنائي ليبيا أحمد علي وطه حسين بالمركز الرابع والشارة الأوليمبية





وفي التقسيم الثاني :

ثنائي تونس بسام جيدا وشابي أيمن بالميدالية الذهبية

ثنائي النيجر عيسى حسومي ايسوفو هارونا بالميدالية الفضية

ثنائي مصر حلمي حسام ومحمد عبدالرحمن بالميدالية البرونزية

ثنائي مصر مصطفى مهدي وصالح محمود بالمركز الرابع وشارة المشاركة.





التقسيم الثالث :

ثنائي تونس مهاب بديوي والياس محمد بالميدالية الذهبية

ثنائي بوركينافايو سوادوجو وارنواد بالميدالية الفضية

ثنائي المغرب حسن آيت وزهير صدقي بالميدالية البرونزية

ثنائي المغرب ايضا ربيع سفياني وأمين الحارس بشارة المشاركة





وتضم قائمة منتخب مصر للبوتشي كل من :

سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.

ويتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مدير فني ونهي ابو الفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة





وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.





وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .