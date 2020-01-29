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رياضة

ختام منافسات البوتشي زوجي بنات في الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي
اختتمت اليوم منافسات كرة البوتشي بدورة الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص التي تقام في مصر في الفترة من ٢٣ وحتى ٣٠ يناير. 

وأقيمت اليوم منافسات الزوجي والتي أسفرت نتائج البنات بها عن النتائج التالية :

التقسيم الأول :
ثنائي بوركينافاسو دوريانا وفضيلة بالميدالية الذهبية
ثنائي المغرب خديجة شرقاوي ووئام عبدالجابر بالميدالية الفضية
ثنائي سيشل ماريس اوفيت وروزا كريستال
 بالميدالية البرونزية
ثنائي ليبيا بسمة باسم وهنا حسن بالمركز الرابع والشارة الأوليمبية 

وفي التقسيم الثاني :
ثنائي الجزائر سولاف وآسيا بالميدالية الذهبية
ثنائي السودان أروا صالح وإسراء شيخ الدين بالميدالية الفضية
ثنائي تونس رحمة بالحاج ومطاوعة ضحى بالميدالية البرونزية
ثنائي مصر جنا حسن وكريمة محمد بالمركز الرابع وشارة المشاركة.

التقسيم الثالث :
ثنائي المغرب حسناء راشد وآية الفارسي بالميدالية الذهبية
ثنائي مصر منى عبدالرحمن ومريم السيد بالميدالية الفضية
ثنائي مصر فاطمة عبدالعال وولاء عبدالمطلب بالميدالية البرونزية
ثنائي مصر ايضا سمية محمود وملك وائل بشارة المشاركة 

  
وتضم قائمة منتخب مصر للبوتشي كل من : 
سمية محمود ومني عبد الرحيم وفاطمة عبد العال وجني حسن وولاء عبد المطلب وكريمة محمد وملك وائل ومني عبد الرحيم ومريم السيد محمد وعبد الرحمن فهمي ومصطفي مهدي ومحمود صلاح وحلمي حسام.
ويتكون الجهاز الفني من محمد فايق توفيق مدير فني ونهي ابو الفتوح مدربة ووعد السيد حسن مدربة

وتأتي إقامة الألعاب في نهاية شهر يناير 2020 تزامنًا مع انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنظمة الاتحاد الأفريقي تحمل في طيها رسالة إنسانية عن مدى الاهتمام المتزايد الذي يحظى به ذوي الإعاقة الفكرية من خلال فترة تولى الرئيس السيسي، وتعد انعكاسًا للمكانة البارزة التي تحتلها مصر في هذا النشاط الإنساني، حيث يقع مقر الرئاسة الإقليمية بالقاهرة، كما أن الرئيس الإقليمي مصري الجنسية.

وتقام الألعاب فى أربع رياضات وهي كرة القدم وكرة السلة والبوتشي وألعاب القوي خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية .
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