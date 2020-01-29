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أخبار البلد

أهم الأخبار.. الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا.. مد فترة التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي حتى ١ مارس المقبل

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:56 م
اخبار صدى البلد
اخبار صدى البلد
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محمد صبيح

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية أبرزها:


الأرصاد: أمطار خفيفة على عدة مناطق غدا 

يتوقع خبراء الأرصاد اليوم الأربعاء، استقرارا في درجات الحرارة على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من سيناء والوجه البحري والقاهرة.

 

بعد اكتشاف 7 إصابات بـ كورونا.. السفارة السعودية بماليزيا تحذر رعاياها

طالبت السفارة السعودية في ماليزيا، مواطنيها بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية، وذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في ماليزيا عن اكتشاف 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المدمر.

 

عمرو موسى لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي يقوم على التراث والمعاصرة لاحتياجات المسلمين الحالية

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن مسألة التجديد في الفكر الإسلامي طويلة وممتدة، كما أنها تقوم على التراث والمعاصرة لاحتياجات المسلمين الحالية.

 

أخبار سارة للمصدرين.. رئيس الوزراء يوجه بصرف 10٪ إضافية من المستحقات المتأخرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك لمتابعة سداد متأخرات المصدرين، وتطبيق البرنامج الجديد لرد الأعباء للمصدرين


ديربي مانشستر.. قمة مثيرة بين سيتي ويونايتد بكأس الرابطة الليلة

يستضيف فريق السيتي، جاره اللدود مان يونايتد، في ديربي مانشستر، اليوم، الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

 

كبير مفتي دبي لـ صدى البلد: المؤسسات الدينية فى مصر ليس عليها تقصير للتخلص من أي فكر إرهابي متطرف

قال الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين و مدير إدارة الإفتاء بالشؤون الإسلامية والعمل الخيرى بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، إن دعاة الفكر المتطرف ليسوا من الإسلام فهم يحاولون الهدم وليس البناء، وإن أحسنا معهم الظن بأنهم فهموا الدين خطأ فقد أثروا عليه سلبًا وأساءوا.

 

مد فترة التحويل لحاجزي الإسكان الاجتماعي حتى ١ مارس المقبل

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة التحويل للحاجزين بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بـ(الإعلان الثامن "كراسة الشروط الحمراء والزرقاء" - الإعلان التاسع - الإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل")، ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا، والوحدات الجاري تنفيذها، أو بـ(المدن / المراكز) التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، وانطبقت عليهم شروط الحجز، وذلك حتى يوم 1/3/2020، كفرصة أخيرة للحاجزين، لتمكين أكبر عدد من الراغبين فى التحويل لتقديم "طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية" عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

 

طارق عامر: نتابع تغيرات الاقتصاد بالخارج ونضعها في الحسبان

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه يتم متابعة تغيرات الاقتصاد في الخارج ووضعها في الحسبان.

 

الشريف العوني لـ صدى البلد: الإعلام داعم قوي في عملية تجديد الخطاب الديني للوصول لنتائج مثمرة

قال الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني، أستاذ الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، إن مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي جاء لاستشعار هذه المؤسسة العريقة الحاجة لمناقشة هذه القضية نظرًا لأهميتها الكبرى لأمتنا العربية والإسلامية.

 

البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير الأمريكي بالقاهرة بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

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عمرو موسى لـ صدى البلد: التجديد في الفكر الإسلامي يقوم على التراث والمعاصرة لاحتياجات المسلمين الحالية

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