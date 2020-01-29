عبد العزيز جويدة في ضيافة معرض القاهرة للكتاب.. صور

أنطلقت منذ قليل، ندوة لمناقشة ديوان اجل حنينك للمساء في شعر عبد العزيز جويده ضمن فعاليات معرض القاهره الدولى للكتاب فى الدوره 51 وناقش الديوان كل من الكاتب والناقد دكتور شريف الجيار ، والناقد الفنى د. اشرف عبد الرحمن ،الدكتوره الناقده اميمه فيصل والاعلامى حسام فاروق.





يذكر ان الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة اصدر ديوانان شعر عن مؤسسة صهيل الأدبية ويشارك بهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠ ، الديوان الأول “أجل حنينك للمساء” والثاني “القلب يقرئك السلام”.



