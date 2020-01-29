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ثقافة

عبد العزيز جويدة في ضيافة معرض القاهرة للكتاب.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 03:51 م
صدى البلد
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رنا أشرف- مريم عزت- عمرو سيد
أنطلقت منذ قليل، ندوة لمناقشة ديوان اجل حنينك للمساء في شعر عبد العزيز جويده ضمن فعاليات معرض القاهره الدولى للكتاب فى الدوره 51 وناقش الديوان كل من الكاتب والناقد دكتور شريف الجيار ، والناقد الفنى د. اشرف عبد الرحمن ،الدكتوره الناقده اميمه فيصل والاعلامى حسام فاروق.

 يذكر ان الشاعر الكبير عبد العزيز جويدة اصدر ديوانان شعر عن مؤسسة صهيل الأدبية ويشارك بهما في معرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٠ ، الديوان الأول “أجل حنينك للمساء” والثاني “القلب يقرئك السلام”.

 كانت الرحلة الطويلة من الإبداع والتألق للشاعر الرومانسي عبد العزيز جويدة التى شهدت صدور ١٨ ديوانا من الشعر الفصيح ليصل عدد دواوينه إلى 20 . ومن الدواوين هي: “لاتعشقيني ، ضيعت عمري في الرحيل ، وكاد العشق يقتلني ، وحيث تكونين قلبي يكون ، أنت المفاجأة الأخيرة ، محمد الدرة ، ليس كل النساء سواء ، العشق بلد من بلاد الله ، على وعد بألا نلتقي أبدا ، من النيل إلى الفرات يا قلبي لا تحزن ، ولست بآخر الشهداء يا قلبي ، قصائدي في الحب ، مسافرة بلا أشياء ، مشغولة عني بمن ، علي صدر الصهيل أنام ، كان البكاء قصائدي للناس ، أجل حنينك للمساء ، والقلب يقرئك السلام “.
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