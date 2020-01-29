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تعليم

التعليم العالي تنظم ندوة عن ترشيد المياه والحفاظ على شبكة الصرف الصحي

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:12 م
التعليم العالي
التعليم العالي
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نهلة الشربيني
 نظمت الإدارة العامة للاتفاقيات والأمن البيئي بقطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العالى بالتزامن مع يوم البيئة الوطني فعاليات ندوة بعنوان "ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحي" بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، برعاية د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحت إشراف أ/ محمد محمود حسن رئيس القطاع، وم/ سعاد مختار مدير عام الإدارة، وأ/ هالة الأمين رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة، بمقر الوزارة بمدينة نصر. 


وتأتي هذه الندوة في ضوء دعم الدولة والقيادة السياسية لمبادرة "اتحضر للأخضر" والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة والموارد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

تناولت الندوة التعريف بالسلوكيات السلبية في استخدام المياه، وأسباب انسداد المجاري وطرق الترشيد، واستخدام القطع الموفرة.

ومن جانبها، أشارت أ/ نهى عبدالحكيم مدير إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي عن تخصيص شركة الصرف الصحي الرقم ١٢٥ للاتصال المباشر لتلقي شكاوى المياه، وأيضا تطبيق  المحمول  "١٢٥"  للتسجيل المباشر بقاعدة بيانات الشركة  للإخطار بكل جديد خاص بالمياه وتسجيل الشكاوي  لرقم ١٧٥ عن سرقة أو اختفاء أغطية البالوعات أو أرقام الطوارئ   (٠٢٢٥٧٩٦٤٥_ ٠٢٢٥٧٤٣١٧٥).

 كما استعرض أ/ أحمد رشاد مدير شركة Z&Z  طرق التخلص الآمن من زيوت الطعام للحفاظ على شبكة الصرف الصحي؛ مما يحافظ على البيئة بإعادة تدويره لإنتاج مواد أخرى. 

حضر الندوة م/أمل شعبان مدير عام إدارة الإعلام والدراسات البيئية، ود.أحمد ربيع وكيل الكلية التكنولوجية لشئون البيئة وخدمة المجتمع بجنوب الوادي، ود.إيمان  عبدالرسول بالكلية التكنولوجية بالمطرية، وعدد من العاملين بالوزارة، وممثلي الإدارات المختلفة بالوزارة والكليات التكنولوجية.
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