وفدا وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية يختتمان جولتهما بأسوان

اختتمت زيارة الوفد المشترك لمشروع الحوكمة الإقتصادية للتنمية في مصر ممثلًا عن وزارة التخطيط والتنمية، ووفد الوكالة الأمريكية الدولية للتنمية جولتهم لزيارة مركز خدمة المواطنين بمحافظة أسوان وذلك في إطار التعاون بين الوزارة والوكالة الأمريكية الدولية للتنمية في تنفيذ مشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر.





وأشارت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة جاءت بهدف متابعة العمل بالمراكز والتعرف علي التحديات لدعم خطط التطوير المستقبلية.





وأوضحت السعيد أن مشروع الحوكمة الإقتصادية للتنمية في مصر يتضمن عدد من محاور العمل والتي تتمثل في محور متابعة أداء الحوكمة، والتي تشمل مؤشرات الحوكمة العالمية ومحور تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المنوطة بالحوكمة، فضلًا عن محور دعم جهود تطوير تقديم الخدمات العامة للمواطنين ومؤسسات الأعمال بما في ذلك مراكز الشباك الواحد.





وأضافت السعيد أن الزيارة جاءت تنفيذًا لخطة العمل الموضوعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تأكيد الشراكة القوية َوالدعم فيما يخص أولويات التنمية بالنسبة لمصر.





جدير بالذكر أن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر قد تعاونت مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات تضمنت تجهيز وتشغيل عدة مراكز لخدمة المواطنين بمحافظات أسوان وأسيوط وقنا والغربية والبحيرة.





وتتضمن الزيارة لقاء محافظ أسوان وعقد لقاء ترحيبي مع السادة مدراء مركز خدمة المواطنين مع القيام بجولة تفقدية بالمركز.





ويُشار إلى أن وفد مشروع الحوكمة الاقتصادية للتنمية في مصر قام بزيارة مركز خدمة المواطنين بمحافظة البحيرة في ٢١ من يناير الجاري.