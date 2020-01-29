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تعليم

تعليم بورسعيد تكرم النقيب على الزيني بطل عمليات القضاء على الإرهاب بشمال سيناء

الأربعاء 29/يناير/2020 - 04:50 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
كرم د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمكتبه بديوان المديرية النقيب البطل على الزينى ابن بورسعيد وأحد رجال القوات المسلحة تقديرا لبطولاته أثناء العمليات للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء والتى على إثرها فقد إحدى ساقيه.

وأكد باهى أن النقيب على الزينى يعتبر نموذجا في التضحية يحتذى به مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد يفخر دائما بمثل هذه النماذج فى التضحية والفداء من أجل أمن الوطن بالإضافة إلى استكمال مسيرته بقوة إرادة بعد الإصابة كأحد أبطال مصر فى رياضة التجديف مقدما له درع المديرية تقديرا وعرفانا ببطولاته وتضحياته وسط حضور من قيادات المديرية.

جدير بالذكر أن النقيب البطل علي الزينى أحد أبطال القوات المسلحة الذين تصدوا للإرهاب الأسود فى شمال سيناء على مدى عدة سنوات وحصد ببسالته وشجاعته الكثير من الإرهابيين فى حملات المداهمة على أوكارهم حتى أصيب إصابة بالغة ترتب عليها بتر بالساق اليسرى بعد محاولات للعلاج على مدى عام كامل.
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