التنظيم والإدارة يعلن موعد تثبيت العاملين بالتربية والتعليم بالشرقية

ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة النائب همام العادلي، طلب الاحاطة المقدم من النائب عبد الباقي تركيا، الذي أكد صدور القرار رقم 9002 بتاريخ 25 فبراير 2018 بتثبيت بعض العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية، إلا أنه لم يتم إدراج عدد من العاملين طبقا للقرار المذكور.





و أكد أحمد إسماعيل، ممثل جهاز التنظيم والإدارة، أن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية بالكامل أوشك على الإنتهاء، مشيرًا إلى أن هذا الملف قتل بحثًا منذ سنوات وتم تثبيت المرحلة الأولي بواقع 18 ألف عامل، وسيتم الانتهاء من المرحلة الثانية بنحو 4 آلاف و250 عامل في القريب العاجل.





وقال ممثل جهاز التنظيم والإدارة، إن الجهاز لا يألوا جهدا في ملف تثبيت العاملين، لكن الإشكالية هي عدم توافر البيانات لاسيما وأن القانون يلزم بإيفاد الجهاز بالعقود المؤقتة، ونظرًا لعدم توفر بعضها تم استصدار قرار بأن يتم الاعتماد على استثمارات الصرف، ومع ذلك هناك أحيانا لا تصل كاملة أو البيانات غير واضحة فيها.





كان النائب أبو المعاطى مصطفى، أشار إلى أن مشكلة النائب عبد الباقي تركيا، هي مشكلة عامة علي مستوي الجمهورية ونطالب جهاز التنظيم والإدارة بسرعة الانتهاء من الإجراءات، مشيرًا إلى معاناة النواب من هذا الأمر وتقديمهم العديد من الأدوات الرقابية في شأنه.