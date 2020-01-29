نقابة الأسنان: خاطبنا الصحة لمعرفة موعد فتح باب التسجيل لتكليف دفعة 2018

قال الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة الأطباء الاسنان، ان النقابة بدأت تسليم الكارنيهات لدفعة 2018، وادوا القسم.





واوضح بدوي، تصريحات لـ"صدي البلد" ان اجمالي اعداد الاطباء الاسنان فى دفعه 2018 حوالى 5800 طبيب، ويتم تسليم باقى الكارنيهات علي دفعات.





واضاف الامين العام، انه تم ارسال خطاب الي وزيرة الصحة، لمعرفة موعد فتح باب التسجيل لتكليف أطباء أسنان دفعة 2018.





وأكد ، انه تم إرسال خطاب آخر، للوزارة، لتحديد موعد بشكل عام عاجل مع نقيب أطباء الأسنان، وهيئة مكتب النقابة العامة، لمناقشة أزمة تأخر التكليف لدفعة 2018، لأن وزارة الصحة لم تصدر قرار التكليف حتى تاريخه مما يهدد مستقبل أطباء الأسنان الجدد.







