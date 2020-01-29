AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نقابة الأسنان: خاطبنا الصحة لمعرفة موعد فتح باب التسجيل لتكليف دفعة 2018

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:26 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قال الدكتور محمد بدوي الأمين العام لنقابة الأطباء الاسنان، ان النقابة بدأت تسليم الكارنيهات لدفعة 2018، وادوا القسم.

واوضح بدوي،  تصريحات لـ"صدي البلد" ان اجمالي اعداد الاطباء الاسنان فى دفعه 2018 حوالى 5800 طبيب، ويتم تسليم باقى الكارنيهات علي دفعات.

واضاف الامين العام، انه تم ارسال خطاب الي وزيرة الصحة، لمعرفة موعد فتح باب التسجيل لتكليف أطباء أسنان دفعة 2018.

وأكد ، انه تم إرسال خطاب آخر، للوزارة، لتحديد موعد بشكل عام عاجل مع نقيب أطباء الأسنان، وهيئة مكتب النقابة العامة، لمناقشة أزمة تأخر التكليف لدفعة 2018، لأن وزارة الصحة لم تصدر قرار التكليف حتى تاريخه مما يهدد مستقبل أطباء الأسنان الجدد.


بالإضافة إلي إرسال خطاب الي رئيس مجلس النواب، مع نقيب الأسنان وهيئة المكتب، لمناقشة أزمة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2018، وذلك لأن وزارة الصحة لم تصدر قرار التكليف مما يهدد مستقبل أطباء الأسنان الجدد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء: الصحة تتعامل مع نظام التكليف الجديد وكأنه سر حربي.. والدفعات ترفض التسجيل .. ومطالب بتأجيله لدفعة مارس

بعد رفض الدعوى.. الأطباء: الصحة أرسلت خطابا لتوضح سبب عدم حضور الوزيرة

نقيب الأطباء: تأجيل اجتماع أزمة التكليف إلى الأربعاء لانشغال الوزيرة

الصحة تسعى لنزع فتيل أزمة التكليف .. تأجيل لقاء الأطباء ليوم الأربعاء القادم .. والنقابة: برنامج الزمالة منذ نشأته لم يدرب سوى 20 ألفا بواقع 2000 لكل عام

الأطباء.. وزيرة الصحة تماطل في لقائنا.. وتتحجج باجتماعات الحكومة المعروفة.. ونظام التكليف الجديد مصيره مجهول..10 توصيات باجتماع الشباب

بعد 3 محاولات فاشلة.. الأطباء: لن نحصل على نظام تكليف رسمي مكتوب.. وعلى موقفنا بعدم الموافقة.. وننتظر خطابا رسميا من وزارة الصحة

ترشيحاتنا

أردوغان يفتح النار على روسيا: لم يتبق شيء اسمه مسار أستانا

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

بـ ملابس جريئة.. سارة نخلة تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. شاهد

بسمة وهبة على جهاز التنفس الصناعي بعد نجاتها من حريق بمنزلها

نوع مهمل من المكسرات يحارب السرطان والكوليسترول

فرحة عارمة للمواطنين في بنغازي عقب اغتنام مدرعة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد

لو فرحك قرب.. 7 أخطاء ابتعدي عنها بعد جلسة الليزر في منطقة البكيني

بسبب كورونا.. بريطاني أمام خيارين: ترك زوجته الصينية أو البقاء معها في ووهان الموبوءة