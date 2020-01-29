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رياضة

بدء الاستعدادات لبطولة أحمد علي الدولية دايموند كاب بعد إشهارها عالميآ

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:43 م
بطولة أحمد علي الدوليه
بطولة أحمد علي الدوليه
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حسام الحارتي
أعلن الاتحاد المصري لكمال الأجسام، برئاسة الدكتور عادل فهيم، أن تم وضع بطولة أحمد علي ضمن الخريطة الدولية تحت اسم "احمد علي ديموند كاب مصر "  التي ستنطلق في الفترة من 8 الي 10 مارس 2020، على الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكمال الأجسام "ifbb "،وضمن أنشطته الرسمية لهذا العام.

و تجدر الإشارة إلى أنه تم وضع تصميم خاص للبطولة الدولية على الصفحة الرئيسية لموقع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام " ifbb ".

ومن جانبه أكد المهندس أحمد علي المشرف العام على البطولة الدولية، أن الاستعدادات تجري على قدمً وساق للإعداد لهذا الحدث الرياضي الدولي بمساندة قوية من  الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم والذي يقوم بجهد جبار لإنجاح البطولة، وذلك بفضل علاقاته الدولية والأفريقية والعربية، وقام بإرسال كافة الدعوات لجميع الدول والاتحادات القارية، والعالمية لحثهم للمشاركة في البطولة الدولية التي تحتضنها أرض مصر الحبيبه ارض الفراعنه، كما قام بتوجيه دعوة رسميآ لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام الدكتور رفائيل سانتونجا الحضور، وبالفعل استجاب وأكد حضوره للبطولة الدولية  ومن الان تم  إعداد برنامج سياحي خاص له ولضيوف مصر بشكل عام .
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