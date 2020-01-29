بعد احتراق لاعب السلة كوبي براينت وابنته فيها.. أقرب صورة لحطام الطائرة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الصور الأقرب لآثار حادث سقوط وانفجار الطائرة الهيلكوبتر الذي كان يستقلها لاعب كرة السلة كوبي براينت وابنته وتوفيا برفقة سبعة آخرين فيها.





ويظهر في الصور البقايا المتفحمة للطائرة، وهي البقايا الوحيدة للطائرة المروحية من طراز S-76B، التي تحطمت في تلال جنوب كاليفورنيا، في 26 يناير الجاري، والمنطقة التي سقطت فيها الطائرة هي منطقة كالاباساس الوعرة.









وتم العثور على إطار المروحية في التضاريس الوعرة وكانت واحدة من بين المكونات القليلة التي تم التعرف عليها من حطام الطائرة، وظهرت أيضا قطعة واحدة باللون الأزرق والأبيض، وكانت قد تحطمت الطائرة في يوم الأحد، الساعة 9:45 صباحا تقريبا وسط ضباب كثيف، ولم يتوصل المحققون حتى الآن لسبب الحادث.



