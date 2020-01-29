AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد احتراق لاعب السلة كوبي براينت وابنته فيها.. أقرب صورة لحطام الطائرة

الأربعاء 29/يناير/2020 - 08:01 م
كوبي براينت وابنته
كوبي براينت وابنته
Advertisements
أماني إبراهيم
نشرت صحيفة نيويورك تايمز الصور الأقرب لآثار حادث سقوط وانفجار الطائرة الهيلكوبتر الذي كان يستقلها لاعب كرة السلة كوبي براينت وابنته وتوفيا برفقة سبعة آخرين فيها.

ويظهر في الصور البقايا المتفحمة للطائرة، وهي البقايا الوحيدة للطائرة المروحية من طراز S-76B، التي تحطمت في تلال جنوب كاليفورنيا، في 26 يناير الجاري، والمنطقة التي سقطت فيها الطائرة هي منطقة كالاباساس الوعرة.


وتم العثور على إطار المروحية في التضاريس الوعرة وكانت واحدة من بين المكونات القليلة التي تم التعرف عليها من حطام الطائرة، وظهرت أيضا قطعة واحدة باللون الأزرق والأبيض، وكانت قد تحطمت الطائرة في يوم الأحد، الساعة 9:45 صباحا تقريبا وسط ضباب كثيف، ولم يتوصل المحققون حتى الآن لسبب الحادث.

وكان قد تضامن محبو أسطورة كرة السلة معه بعد وفاته على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة وأن عددا من المشاهير اعتادوا السفر مع الطيار آرا في هذه الطائرة المروحية.
بعد احتراق لاعب السلة كوبي براينت وابنته فيها.. أقرب صورة لحطام الطائرة
بعد احتراق لاعب السلة كوبي براينت وابنته فيها.. أقرب صورة لحطام الطائرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد حادث أليم.. وفاة أسطورة كرة السلة الأمريكية كوبي براينت

تفاصيل جديدة في وفاة كوبي براينت بـ حادث تحطم الطائرة

تورونتو رابتورز ينعى أسطورة كرة السلة كوبي براينت

لن تصدق .. تغريدة توقعت موت كوبي براينت في تحطم طائرة عام 2012

نادي تورونتو رابتورز ينعي أسطورة كرة السلة كوبي براينت

الكشف عن سبب تحطم طائرة لاعب كرة السلة الأسطوري كوبي براينت

ترشيحاتنا

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

شاهد كيف احتفل شيكابالا بعيد ميلاد آجايي

فيديوجراف.. تفاصيل ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد انفصالها

الاستبعاد.. عقوبات الاتحاد الإفريقي تنتظر الزمالك حال رفض لعب السوبر فى قطر

أول قرار من خالد النبوي بعد أزمته الصحية

4 إصابات بكورونا في الإمارات.. شرطة دبي تعلن الطوارئ وتدابير مشددة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة؟.. بيض بالخضار وسلطة زبادي

بعد صورها الفاضحة .. ممثلة شهيرة تعلن توبتها من أمام الكعبة المشرفة.. صور

بـ ملابس جريئة.. ناهد السباعى تمارس اليوجا.. شاهد