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تكنولوجيا

OnePlus تبدأ الجولة العالمية لأول هاتف بكاميرا مخفية.. شاهد

الخميس 30/يناير/2020 - 06:35 ص
صدى البلد
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كريم جمال
نشرت علامة OnePlus أول فيديو دعائي عن الكاميرا المخفية القادمة فى الهاتف الجديد المنتظر طرحه فى 2020، الذي سيبدأ ثورة جديدة جديدة كليًا فى عالم صناعة الهواتف الذكية، فعند النظر لكاميراته الأساسية الخلفية ستجدها مختبئة تمامًا وتظهر فقط عند التشغيل،  ومن الممكن أن يفتح الهاتف الباب أما الشاشات الكاملة تمامًا بدون أى نوتش.

وبحسب فون آرينا التقنى، سيبدأ الهاتف جولته عالميًا لحين قدوم مؤتمر الهواتف العالمى والكشف عنه بصورة رسمية، وسيحمل اسم oneplus x mclaren، وسيزور الهاتف أمريكا الشمالية، فرنسا، ألمانيا، هولندا، بريطانيا، فنلندا، الدنمارك، وأخيرًا الهند.

يذكر أن OnePlus نشرت من قبل صورا توضح خاصية الكاميرات الخفية، والتى تتمتع بزجاج متحول اللون والذى يتحول بشكل آلى بتغيير لونه ليخفى العدسات الثلاثة للكاميرات الخلفية الموجودة في الهاتف.

وشجعت تقنية الكاميرات الخلفية في الهاتف شركة السيارات البريطانية العملاقة McLaren التعاون مع OnePlus لاستخدام هذه التقنية فى سياراتها، وتعتبر هذه التفنية تقنية فريدة وهى الأولى من نوعها في أى هاتف.

وكانت وان بلس قامت بتصنيع كاميرات تنبثق من الشاشة عند التصوير والموجودة في هاتف OnePlus 7 Pro وهذه التقنية موجودة أيضا في هواتف Oppo Find X و Xiaomi Mi Mix 3.


OnePlus تبدأ الجولة العالمية لأول هاتف بكاميرا مخفية.. شاهد
OnePlus تبدأ الجولة العالمية لأول هاتف بكاميرا مخفية.. شاهد
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