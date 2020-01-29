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تعليم

طلاب المنيا يقدمون الورد للضباط ويشيدون بالعلاقة الطيبة بين رجال الشرطة والمواطنين

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:32 م
صدى البلد
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ايمن رياض
زار عدد من طلاب المدارس الرسمية للغات ومدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بالمنيا مديرية الأمن لتهنئة رجال الشرطة بعيدهم الـ 68  وقدم محمد عزب وكيل الوزارة التهنئة إلى اللواء محمود خليل مدير الأمن كما قدم طلاب وطالبات المدارس باقات الورد إلى قيادات المديرية .

وأشاد عزب بالجهود التي تبذلها مديرية الأمن في جميع الفعاليات، في إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم في تأمين المنشآت، وكذلك المرور بالامتحانات سواء محلية أو عامة بكل يسر وسهولة وأمان.


وأضاف عزب أن الشارع المنياوى يشعر بالاستقرار والهدوء في ظل العلاقة الطيبة بين المواطن ورجل الأمن الذي يمثل الدرع الواقي والأمن والأمان إلى جانب القوات المسلحة".


وأكد على استمرار تلك الزيارات المثمرة التي تبث روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وتنمي الوعي وتثري ثقافاتهم بشأن الدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة لحفظ الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد، وضمان حفظ النظام و حرية المواطن وحقوقه المشروعة وواجباته تجاه الوطن.

طلاب المنيا يقدمون الورد للضباط ويشيدون بالعلاقة الطيبة بين رجال الشرطة والمواطنين
طلاب المنيا يقدمون الورد للضباط ويشيدون بالعلاقة الطيبة بين رجال الشرطة والمواطنين
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