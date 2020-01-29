تظاهر آلاف من الأستراليين للتنديد بجرائم الاستعمار الأوروبي.. فيديو

نقلت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو ظهر من خلاله تظاهر الآلاف من الناس في وسط ملبورن من أجل لفت الانتباه إلى معاناة السكان الأصليين في أستراليا وذلك في الفترة ما بعد الاستعمار الأوروبي.





ولوح المتظاهرون باللون الأسود والأحمر والأصفر لعلم السكان الأصليين الأسترالي وهتفوا بشعارات مثل "لا فخر بالإبادة الجماعية" و "كانت دائمًا وستكون أبدا أرضًا للشعوب الأصلية".





يتم الاحتفال بـ "يوم أستراليا" سنويًا ، الأمر الذي ندد به متظاهرو ملبورن، إضافة لمتظاهرين في مدن أخرى.





يقام "يوم أستراليا" للاحتفال بذكرى وصول الأسطول الأول عام 1788 إلى بورت جاكسون بولاية نيو ساوث ويلز.





وهو تاريخ يعتبره العديد من السكان الأصليين بداية الاستعمار الأوروبي لأستراليا.



