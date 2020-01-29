محافظ أسوان يوجه بطرح الباكيات فى السويقات الجديدة بالإيجار ..شاهد

تواصل محافظة أسوان جهودها لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية لتكون عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء والمشتى العالمى فى أبهى صورها أمام ضيوفها وزائريها .









وفى هذا الإطار قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة ميدانية شملت العديد من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية والداخلية ومنها السيل الجديد والسويقات ، بجانب شوارع كسر الحجر والسماد وخان أسوان ، بالإضافة إلى الشارع الجديد والشواربى وكورنيش النيل .





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وقد أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بوقف المزاد العلنى على باكيات ومحلات السويقات الجديدة بالسيل وطريق السماد بإجمالى 141 باكية وطرحها بنظام الإيجار وبتعاقد مؤقت لمدة 3 سنوات ويجدد بزيادة 10% من الإيجار الشهرى والذى سيصل إلى 400 جنية ، كما سيتم تنويع الأنشطة داخل هذه السويقات لتشمل بيع الفاكهة والخضروات واللحوم والدواجن والأسماك وكافة السلع الغذائية والإستهلاكية للقضاء نهائيًا على العشوائية والإشغالات من الباعة الجائلين .





وكلف المحافظ بإعداد تصميم وتصور لتحويل سوق السيل الجديد إلى سوق حضارى من خلال إنشاء بوابات ومشايات أرضية مع منع دخول عربات التوكتوك والتروسيكل لتأمين حركة المشاه ، وهو الذى يتطلب حصر شامل للمحلات وأنماط التعاقدات معها ، علاوة على حصر الباعة الجائلين بكل نزاهه وشفافية .





وأمر أشرف عطية قائد شرطة المرور برفع كافة السيارات والمركبات الراكنة سواء المعطلة أو المكهنة وغير مستخدمة على جانبى الأرصفة فى جميع شوارع المدينة وتحويلها إلى مقبرة المرور بالشلال وذلك لتفريغ المدينة من جميع أسباب التلوث والتشويه البصرى .





مشددًا على رئيس شركة النظافة الجديدة بالإسراع فى إستكمال المعدات والمستلزمات وعمال النظافة حتى بداية الشهر القادم لتغطى الشركة كل شبر داخل مدينة أسوان وهو الذى يتوازى مع تكثيف بوبتجيات رفع القمامة وغسيل الأرصفة ودهان البلدورات ، بالإضافة إلى تركيب نموذج موحد لسلات القمامة مع إلزام الشركات المؤجرة للمراسى السياحية وأيضًا البواخر السياحية بتسليم مخلفاتها إلى الشركة مباشرة وإلا سيتم تطبيق غرامة مالية تبدأ بألفين جنية ثم يتم مضاعفتها فى حالة تكرار المخالفة .





وكلف أشرف عطية مسئولى المحليات والمكتب الفنى بعمل حصر يشمل أنواع التعاقد لجميع المحلات القائمة على سور مبنى الحزب الوطنى القديم فى إطار مخطط تطوير ميدان المحطة المزمع تنفيذه لإضفاء الشكل الحضارى والجمالى على واجهة المدينة ، مؤكدًا على أنه سيتم التنسيق مع الوزراء المختصين من أجل تنفيذ مشروعات تطوير تهدف إلى فتح محاور جديدة من أبرزها إنشاء كوبرى علوى للمشاه أعلى مزلقان السيل الجديد لتأمين المواطنين من حوادث القطارات وتسهيل الحركة المرورية فى هذه المنطقة المزدحمة ، بجانب تغطية 300 م من مخر السيل خلف معسكر الأمن المركزى لتوسعة الطريق المؤدى لمطلع حى الصداقة الجديد .









وخلال نفس الجولة تفقد محافظ أسوان أعمال تطهير ورفع تراكمات المخلفات من مخر السيل أمام كوبرى الإسعاف حيث تم رفع أكثر من ألفين طن من المخلفات بواسطة حفارات وسيارات قلاب لتحويلها إلى المدفن الصحى المحكوم بالعلاقى وذلك تنفيذًا لتوجيهاته خلال زيارته السابقة لهذه المنطقة منذ أسبوع ، كما تم رفع كافة الإشغالات الخاصة بمواد البناء والطوب الأبيض من على الأرصفة بطريق السماد .









موجهًا إلى الإسراع فى تنفيذ أعمال مد خطوط الكابلات الكهربائية بطول 4 كم ، وأيضًا إحلال وتجديد خط المياه الرئيسى بطريق السماد تمهيدًا لإدراجه فى خطة الرصف القادمة مع إلتزام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبرنامج الزمنى لتركيب خط المياه الرئيسى بطريق خان أسوان حتى منتصف الشهر القادم للبدء على الفور فى رصف الطريق ضمن خطة الرصف الحالية ، وهو الذى يتوازى مع إعادة إستغلال مساحة الأرض الخاصة بمعسكر طلاب التربية والتعليم بإنشاء مجمع مدارس يخدم أبناء المناطق السكنية الواقعة على طريق السماد .









وقد شهدت الجولة الميدانية للمحافظ إستماعه للعديد من شكاوى ومطالب المواطنين والتى تركزت معظمها على تكرار إنقطاع مياه الشرب وعدم توصيل الغاز الطبيعى لبعض المناطق ،بالإضافة إلى الشكوى من عدم إنتظام تواجد الأطباء بالوحدة الصحية بالناصرية .