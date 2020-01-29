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رياضة

جوميز يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي.. غدًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:15 م
الاسماعيلي - ارشيفية
الاسماعيلي - ارشيفية
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عبدالله هشام
أعلن الفرنسي ديديه جوميز، المدير الفني لفريق الإسماعيلي قائمته لمواجهة منافسه الإنتاج الحربي غدًا ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الممتاز المصري.

وشهدت القائمة عودة أحمد مدبولى وغياب عماد حمدي وأحمد أيمن للإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي : 
حراسة المرمى : محمد مجدى – محمد فوزى 
الدفاع : باهر المحمدى – محمد هاشم – ابراهيم ابو اليزيد – محمد مجدى الجمل – محمود البدرى – أسامة إبراهيم 
الوسط : محمود دونجا – محمد بيومى – محمد مخلوف – همام طارق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – محمد صادق – أحمد مدبولى
الهجوم : فخر بن يوسف – وجية عبد الحكيم – محمد الشامى – بينسون شيلونجو 

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة بينما جاء فريق الإنتاج الحربي في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.
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