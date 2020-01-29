الغرف التجارية: فيروس كورونا لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية

أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان فيروس كورونا ينتقل من خلال التنفس، وكان هناك تطعيمات يتم استخدامها، وتم شفاء اول حالة من مرض الفيروس، وبالتالى لا يؤثر بأى شكل على السلع الواردة، وإنه لا ينقل الا من خلال اللمس او التنفس.
وأضاف في المؤتمر الصحفي، خلال زيارة مصانع توشيبا العربى بقويسنا مساء اليوم أن سرعة انتشار الفيروس جاءت نتيجة زيادة التجمعات بين المواطنين نتيجة للاجازات الحالية فى الصين.
ولفت إلى انه لن يكون هناك تأثير مباشر على السلع او التجارة بين مصر والصين بسبب فيروس كورونا، ويتم حاليا اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس.