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محافظات

للحفاظ على المال العام.. أوقاف المنيا تشكل لجنة لمتابعة ملحقات المساجد

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:24 م
اوقاف المنيا
اوقاف المنيا
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ايمن رياض
قرر فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا تشكيل لجنة للنزول على أرض الواقع لمتابعة ملحقات المساجد وبيان مدى إلتزام المستأجر بالنشاط من عدمه والتأكد من فصل التيار الكهربائى والمياه الخاصة بالملحق.
 

واوضح أن مهمة اللجنة أيضا تنفيذ التعليمات بسرعة إعادة تقييم الملحقات التابعة للمديرية وفق التعليمات الوزارية الواردة بهذا الشأن حفاظًا على المال العام.


وأوصى وكيل وزارة الاوقاف بإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية القانونية حيال ما يتلاحظ للجنة من مخالفات بالملحق ومدى الإلتزام بدفع القيمة الإيجارية بإنتظام من عدمه .

ووجه عبد الرازق امين اللجنة الفرعية وعضو الشئون القانونية  والهندسة بسرعة إتخاذ الإجراءات حال عدم الإلتزام بالسداد حفاظًا على المال العام .

وكلف اللجنة بعمل تقرير بالتقديرات ورفعها للوزارة وفق التوصيات بذلك مؤكدًا أنه لن يتم السماح لأحد بالتربح على حساب المساجد بحجج واهية لا وجود لها.
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