ثقافة التعايش في إسرائيل.. مؤلف جديد لـ مدرس الأدب العبري بـ ألسن عين شمس

أصدرت الدكتور دعاء سيف، مدرس الأدب العبري والنقد المسرحي بقسم اللغات السامية بكلية الألسن جامعة عين شمس كتابها الثالث بعنوان "ثقافة التعايش في إسرائيل"، خلال معرض الكتاب 2020.





تناولت من خلاله ثقافة التعايش في إسرائيل التي لم تظهر إلا بعد أن ذاقت الإنسانية الحروب وآثارها المدمرة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على المجتمع الإسرائيلي، فهو مجتمع يتكون من خليط من البشر ربما لا نجد له نظيرًا في دولة أخرى في العالم المعاصر، فهو يحتوي على العديد من الطوائف والجماعات اليهودية المختلفة في الأصول العرقية واللغوية، التي لا يجمع بينها سوى الدين اليهودي، بجانب أقلية عربية تمثل من تبقى من سكان فلسطين بعد عمليات قتل معظمهم وطردهم .





لم يكن غريبًا على مجتمع شيد بنيانه عن طريق هجرة جماعات يهودية من شتى أصقاع الأرض أن يشهد كثيراً من الأزمات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وأن حلم زعماء الحركة الصهيونية بدولة –تجمع اليهود من كافة أنحاء العالم وتنهي "المسألة اليهودية" التي عانت منها الجماعات اليهودية أينما وجدت– قد تبخر وتلاشى بمجرد وصول أفراد تلك الجماعات إلى أرض هم غرباء عنها بقدر ما هي غريبة عنهم.





ومن هنا بدأت تظهر دعوات للتعايش بين طوائف المجتمع الإسرائيلي في محاولة لخلق جيل جديد يرغب في السلام والعيش الآمن بعيدًا عن الحروب وآثارها المدمرة.





ينقسم الكتاب إلى فصلين: الفصل الأول يناقش قضايا التعايش داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل؛ حيث التعايش بين اليهود السفاراد والإشكناز، والتعايش بين المتدينين والعلمانيين، والتعايش بين جيل الآباء وجيل الأبناء.





أما الفصل الثاني: فيناقش التعايش داخل المجتمع العربي في إسرائيل، حيث المشكلة الفلسطينية "استراتيجيًّا- قوميًّا- سياسيًّا"، والحلول المقترحة من أجل تسوية "المشكلة الفلسطينية"، و تقسيم فلسطين إلى دولتين من أجل التعايش السلمي، وحل إقامة دولة واحدة، وأشكال التمييز العنصري الإسرائيلي ضد عرب 48، والزواج المختلط بين اليهود والعرب في إسرائيل، وأصوات في إسرائيل حول خلق سبل للتعايش مع الجانب العربي، وتدريس ثقافة التعايش بين اليهودي والعربي في إسرائيل.



