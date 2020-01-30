هل حسم النادي الأهلي بطولة الدورى؟.. جماهير القطبين تجيب.. فيديو

يتصدر النادى الأهلي جدول الدوري الممتاز بفرق ٤ نقاط عن أقرب منافسيه وهو نادي المقاولون العرب، الذي يحتل المركز الثاني، ويأتي الزمالك فى المركز الثالث بعد أن فقد نقطتين أمس فى مباراته مع وادي دجلة بعد تعادله بهدف لكل منهما، ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ٢٥ نقطه بفارق ١١ نقطة عن النادي المصري الذي يحتل المركز الرابع فى الترتيب.





واختلفت آراء المشجعين حول توقعاتهم فى منافسة الدورى المصرى ورصدتها عدسة صدى البلد فى التقرير التالى:





قال "محمد أحمد" إن فرصة الأهلى فى حسم الدورى كبيرة، لتصدره الدورى وتفوقه على الفرق التى يلعب معها، خصوصًا أن النادى له مباراتين مؤجلتين، مضيفا أن الزمالك عليه التخلص من مشاكل اللاعبين أولا إذا أراد الاستمرار فى المنافسة على الدورى المصرى.





وأكد "محسن السيد" أن نسبة فوز الأهلى بالدورى تصل إلى ٩٩٪ نظرا لما يقدمه من أداء جيد بعد الإستراتيجية الموفقة التى يلعب بها "فايلر" المدير الفنى للنادى الأهلى.





وأضاف "كريم محمد" أن سبب تراجع مستوى نادى الزمالك هو عدم وجود مدرب لياقة بدنية، لذلك لم يستطع اللاعبون التأدية الجيدة فى الملعب خلال الـ90 دقيقة كاملة، وأعرب عن حزنه الشديد لما يعانيه نادى الزمالك من مشاكل إدارية تسببت فى التعادلات المتتالية التى تجعله يخسر النقاط.



