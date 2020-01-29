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فن

هبة عبد العزيز: لا نقصد إهانة الأطباء في الأنسة فرح

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:55 م
هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز
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محمد نحلة

هاجم عدد من الجمهور مسلسل "الانسة فرح" المعروض حاليا لجرأة فكرته التي تدور حول  فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها.


وعلقت هبة عبد العزيز على الهجوم، قائلة: إن الموضوع جديد على الجمهور المصري لكنه ليس عيبا"، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأخطاء الطبية تحدث دائما، مؤكدة أن الجمهور اهتم بالفكرة لكونها غريبة عنهم.


كما أكدت أن صناع العمل لا يقصدوا العيب فى الأطباء، ولا القول إنهم مهملين، مشيرة إلى أن جميعنا بشر ومعرضين للخطر. 


"الأنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، وهبة عبد العزيز، ومريم الخشت، وأحمد مجدي، ومحمد الكيلاني، وتامر فرج ومن إخراج وائل فرج.

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