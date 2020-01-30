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ديني

هل إقامة المسلمين في الدول الأوروبية حرام.. الأزهر يحسم الجدل

الخميس 30/يناير/2020 - 10:03 ص
هل إقامة المسلمين
هل إقامة المسلمين في الدول الأوروبية حرام
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محمد صبري عبد الرحيم
حسم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في وثيقة الأزهر الشريف، حكم الهجرة في الإسلام بعد وفاة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأجمع عليها علماء 46 دولة إسلامية شاركوا في أعمال مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي عقد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 27 و28 يناير الجاري.

وقال الإمام الأكبر، إن ما ينادون به من وجوب هجرة الأوطان لا أصل له، والأصل عكسه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ولكِنْ جِهَاد ونِيَّة»، ومن هنا فإن دعوة الجماعات الإرهابية للشباب لترك أوطانهم والهجرة إلى الصحارِي والقِفَار، واللحوق بالجماعات المسلحة فرارًا من مجتمعاتهم التي يصمونها بالكُفر، هذه الدعوة مبعثُها الضَّلال في الدِّين والجهل بمقاصد شريعة المسلمين.

وأكد أن الحكم الشرعي الذي يعلنه علماء الإسلام من الأزهر الشريف: هو أن من حق المسلم أن يقيم في أي موضع من بلاد المسلمين أو غيرها متى كان آمنًا على نفسه وماله وعرضه، ومتمكنًا من أداء شعائر دينه.

وأوضح: أما المدلولُ الشرعي الصحيح للهجرة في عصرنا هذا فهو ترك المعاصي والهجرة لطلب الرزق والتعلُّم، والسعي في عمارة الأرض، والنهوض بالأوطان.


الهجرة في الإسلام
نبه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمُفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على أن كلمة الجهاد الواردة في حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا هجرة بعد فتح مكة، ليس المقصود بها القتال.

وأفاد الدكتور مجدي عاشور، في فتوى له، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا»، مشيرًا إلى أن الهجرة هنا تعني الانتقال من مكان لآخر، فيما لا يعنى الجهاد القتال، وإنما بذل المجهود ومجاهدة النفس والبذل والعطاء والتضحية بالوقت الثمين في تحصيل الأمر الجميل.

وواصل: أن أول هجرة ينبغي أن يُهاجرها الإنسان هي هجرة من المعصية إلى الطاعة، بتحسين أوضاعه مع من يعيشون معه، منوهًا بأن هجر الشيء يُقصد به الابتعاد عنه، الابتعاد عن الهدم والسيئة والمعصية والذهاب إلى البناء والطاعة.

الهجرة المطلوبة في هذا الزمان
أفاد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بأن الهجرة المطلوبة من المسلم في هذه الأيام هجرة القلوب والأبدان إلى الله تعالى؛ لأن الهجرة النبوية انتهت بفتح مكة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ…» أخرجه البخاري.

وألمح المركز عبر صفحته على «فيسبوك»، إلى أن الهجرة تكون بامتثال أمر الله تعالى، واجتناب نهيه، فيهجر الإنسانُ المعاصي والسيئات، ويهجر مجالس اللهو والمنكرات، ويقبل على الله تعالى بالحب والخضوع له سبحانه وتعالى؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «…وَالمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» أخرجه البخاري.

وتابع: تعلمنا الهجرة التضحيةَ والإيثار، فقد ضحَّى المسلمون المهاجرون بأموالهم وما يملكون من متاعِ الدنيا ابتغاءَ رضوان الله عز وجل والدار الآخرة، فلم يتعللوا بالعيال ولا بقلة المال، ولم يكن للدنيا بأسرها قيمةٌ عندهم في مقابل أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

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