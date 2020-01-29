الأمم المتحدة: 115 ألف شخص فروا من إدلب خلال الأسبوعين الماضيين

أعلنت الأمم المتحدة بأن 115 ألف شخص فروا من إدلب خلال الأسبوعين الماضيين، وأفادت بذلك فضائية اكسترا نيوز، منذ قليل في خبر عاجل، وسنوافيكم بالتفاصيل.





وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري حققت تقدمًا جديدًا شمال غربي سوريا، وتبعد مئات الأمتار عن مدينة معرة النعمان الاستراتيجية (ثاني أكبر مدن محافظة إدلب).





وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن - في تصريحات أوردتها قناة "العربية الحدث" الإخبارية - إن قوات الجيش السوري سيطرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية- على سبع بلدات رئيسية في محيط مدينة معرة النعمان، موضحًا أن قوات الجيش وصلت مشارف المدينة، وباتت تبعد عنها مئات الأمتار فقط، كما قطعت جزءًا من الطريق الدولي الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق.





وفي غضون ذلك، تخوض قوات الجيش السوري اشتباكات عنيفة في مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا) والفصائل الأخرى غرب مدينة حلب، حيث لا تزال الاشتباكات مستمرة على الجبهتين، يرافقها قصف جوي روسي وسوري؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى من الطرفين.



