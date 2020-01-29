انطلاق فعاليات لجنة تحكيم مشاريع منصة الأنشطة الطلابية .. غدا

جدير بالذكر ان مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح ، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على ايجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة في مختلف المجالات من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية ، بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية بإستخدام أحدث وسائل وادوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا وحرصا من مؤسسة شباب القادة على تشجيع شباب الجامعات على الاشتراك في الانشطة الطلابية.





وتعمل المؤسسة بشكل اكبر واكثر شمولا لجميع الجامعات في مختلف المحافظات لتضم عدد اكبر من الانشطة الطلابية حيث تقدم اكثر من 300 نشاط في مختلف المجالات (المجال الطبي ، المجال التكنولوجي ، والمجال البيئي ، مجال تنمية الموارد البشرية ، ومجال نماذج المحاكاه



