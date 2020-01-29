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تعليم

انطلاق فعاليات لجنة تحكيم مشاريع منصة الأنشطة الطلابية .. غدا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:46 م
منصة الانشطة الطلابية
منصة الانشطة الطلابية
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قســــم التعليم
تنظم مؤسسة شباب القادة غدا الخميس الموافق 30 يناير 2020 فعاليات لجنة تحكيم مشاريع منصة الانشطة الطلابية 

جدير بالذكر ان مؤسسة شباب القادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح ، تعمل على البحث عن قادة من الشباب لتنمية مهاراتهم والعمل على ايجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة على القيادة في مختلف المجالات من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيادة في مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية ، بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية بإستخدام أحدث وسائل وادوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليا وحرصا من مؤسسة شباب القادة على تشجيع شباب الجامعات على الاشتراك في الانشطة الطلابية.

وتعمل المؤسسة بشكل اكبر واكثر شمولا لجميع الجامعات في مختلف المحافظات لتضم عدد اكبر من الانشطة الطلابية حيث تقدم اكثر من 300 نشاط في مختلف المجالات (المجال الطبي ، المجال التكنولوجي ، والمجال البيئي ، مجال تنمية الموارد البشرية ، ومجال نماذج المحاكاه 

وتعمل المؤسسة على خلق جو من التنافس بين الانشطة الطلابية لكل مجال على حدا هذا العام ، وذلك من اجل اظهار كفاءات شبابية تخدم المجتمع .
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