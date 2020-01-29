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اقتصاد

ارتفاع جديد.. أسعار البترول اليوم الأربعاء 29 يناير 2020

الأربعاء 29/يناير/2020 - 07:20 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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قسم الاقتصاد
ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، لتعوض جزءا من الخسائر التي مُنيت بها على مدى خمسة أيام مع الحديث عن احتمال تمديد أوبك لتخفيضات إنتاج الخام إذا أضر فيروس كورونا الجديد بالطلب، بينما ساهمت بيانات أظهرت تراجعا في المخزونات الأمريكية في صعود الأسعار.

وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 58 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 60.09 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 55 سنتا أو واحدا بالمئة أيضا إلى 54.03 دولار للبرميل، وتضررت الأسواق المالية بسبب فيروس كورونا الذي انتشر خارج الصين وتحاول تقييم الأثر الاقتصادي مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 132 شخصا وتقليص شركات الطيران رحلاتها للصين.


وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء انخفاض مخزونات النفط الخام بواقع 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات المحللين بهبوط 482 ألف برميل، ونزلت مخزونات البنزين بواقع 3.3 مليون برميل مقارنة مع توقعات في استطلاع رويترز بزيادة 1.3 مليون برميل.
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